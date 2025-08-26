Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό αντίο της κολλητής φίλης της – «Θα σ’ αγαπάω για πάντα twinaki μου, καλό Παράδεισο»

Σε βαρύ κλίμα έγινε την Τρίτη (26.08.2025) η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου. Η σύντροφος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη έδωσε γενναίο αγώνα με τον καρκίνο. Τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στην 41χρονη κατακλύζουν τα social media.

Συγγενείς και φίλοι είπαν την Τρίτη το τελευταίο αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, με τον σύντροφό της, Ντέμη Νικολαΐδη να είναι συντετριμμένος από την απώλεια της αγαπημένης του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στενή της φίλη, Βίκυ, την αποχαιρετά με μία σειρά από φωτογραφίες, λέγοντας πως πάλεψε γενναία και έδωσε πολλή αγάπη στους ανθρώπους γύρω της.

«Twinaki μου, κοριτσάκι μου.. είμαι πολύ περήφανη για σένα. Είχες τεράστια δύναμη μέσα σου και πάλεψες γενναία. Πήρες και έδωσες τόση πολλή αγάπη. Είχες πάντα ανθρώπους δίπλα σου που σε λάτρευαν και σε θαύμαζαν.

Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα και περάσαμε τόσα μα τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Έχω τις πιο ωραίες αναμνήσεις μαζί σου. Νιώθω ευγνώμων που πρόλαβα να σου πω όλα όσα ήθελα και κυρίως που πρόλαβα να σου πω τόσες πολλές φορές πόσο σε αγαπάω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Vicky Labrakos (@vicky_labrakos)

Η φράση ”Σ’ αγαπάω πολύ” ήταν η τελευταία που ανταλλάξαμε. Θα σ’ αγαπάω για πάντα twinaki μου. Μου λείπεις τόσο πολύ.. Καλό Παράδεισο», αναφέρει η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.