Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Κάνει μήνυση ένας άσχετος, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί την εκκλησία ο συγκεκριμένος»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός ιερέα. Αιτία τα όσα έγιναν στην παράσταση του κωμικού στη Στυλίδα το βράδυ της Παρασκευής (12.09.2025). Εκεί, ενώ ήταν στη σκηνή και διασκέδαζε το κοινό, εμφανίστηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο ένας ιερέας, με τον καλλιτέχνη κάποια στιγμή να κάνει μια άσεμνη χειρονομία που καταγράφηκε

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε στο περιστατικό τονίζοντας τις προθέσεις του, όπως και το γεγονός ότι έχει ενημερώσει τον δικηγόρο του. «Το πληροφορήθηκα κι εγώ από τους συνεργάτες μου. Σύμφωνα με αυτόν που θέλει να μου κάνει μήνυση ο ιερέας ήταν ψευτοπαπάς, αλλά είναι κανονικός ιερέας. Μετά είπαν ότι το εβαλα εγώ, μετά ότι πήγε με τη θέλησή του, αλλά τον χρησιμοποίησα».

«Ο άνθρωπος ήρθε στην παράσταση. Κάνει μήνυση ένας άσχετος, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί την εκκλησία ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου, έχω πάρει κι εγώ τις κατάλληλες νομικές οδούς και ακολουθεί μια νόμιμη διαδικασία» αναφέρει ο κωμικός.

«Δεν έχω διάθεση να απαντήσω κάτι. Έχω συνηθίσει. Είναι μια μέρα στη δουλειά για εμένα. Ο πατέρας μου είναι ιερέας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ήταν παρών και ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά, δεν μπορεί να την αμαυρώσει κάποιος με το ζόρι 500 χλμ. μακριά. Δεν με αγγίζουν καθόλου αυτά. Ο πατέρας μου το είδε το βίντεο και γελούσε με την έννοια ότι ξέρει ότι η πρόθεσή μου δεν είναι να προσβάλω κάποιον».

«Στο κάτω κάτω, επειδή έχω μεγαλώσει σε μια θρησκευτική οικογένεια, οι ιερείς είναι άνθρωποι, πρέπει κι αυτοί να ξεφεύγουν από τα καθήκοντά τους, να γίνονται ένα με τον λαό. Ο συγκεκριμένος ιερέας, είναι πολύ αγαπητός στην περιοχή, μου το είπαν πολλοί άνθρωποι και ανοιχτός. Έχουμε ανάγκη μια εξωστρέφεια στον κλήρο, δεν λέω να γινόμαστε ρεζίλι, αλλά να είναι όπως οι παλιοί ιερείς στα χωριά, πόρτα πόρτα να λένε μια καλημέρα.

Αν ενοχλεί κάποιους το γεγονός ότι ένας ιερέας πήγε σε μια θεατρική παράσταση, έκανε ένα αστείο, γιατί εγώ μίλησα και μαζί του μετά το γεγονός – εμφανίστηκε από πίσω για να πάει να καθίσει στη θέση του- μου έλεγε “κοίτα τι έγινε”, “τι σου έκανα”. Του λέω “δεν μου έχεις κάνει κάτι”, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, κρατάω τα θετικά, δεν με αγγίζουν, γελάω, παίρνω ποπ κορν. Δεν σκοπεύω να κυλιστώ κάτω με κάποιον που θέλει να γίνει γνωστός και χρησιμοποιώντας την εκκλησία να κάνει followers», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Το viral βίντεο του Αλέξανδρου Τσουβέλα

Το βίντεο με την πλάκα που έκανε στον ιερέα στη Στυλίδα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έχει ανέβει σε πολλούς λογαριασμούς στο TikTok και έχει γίνει viral.

Μάλιστα, προς το τέλος ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ακούγεται να λέει τη φράση «στα αρ@@@@@ μου».