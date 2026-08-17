Η Αμαλία Κωστοπούλου για «shopping therapy» μετά την γρίπη που την ταλαιπώρησε στην Πάτμο

Η Αμαλία Κωστοπούλου αναγκάστηκε να τροποποιήσει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών διακοπών της. Αιτία ήταν μια γρίπη που πέρασε και την ανάγκασε να αφήσει για λίγο τις παραλίες της Πάτμου και την ηλιοθεραπεία. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού έκανε «shopping therapy» στα γραφικά σοκάκια του νησιού και μοιράστηκε μια εικόνα με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Αμαλία Κωστοπούλου έδειξε στους followers της ορισμένες από τις επιλογές που έκανε κατά τη διάρκεια των αγορών της, ενώ μια λεπτομέρεια δεν πέρασε απαρατήρητη: παρότι βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά του Αυγούστου, οι επιλογές της έδειξαν πως το μυαλό της έχει ήδη αρχίσει να ταξιδεύει προς το φθινόπωρο. Η γρίπη δεν χάλασε τη διάθεσή της.

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Η παρουσία της στο νησί δεν αποτελεί μια τυχαία καλοκαιρινή επιλογή. Η Τζένη Μπαλατσινού διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια εξοχική κατοικία στην Πάτμο και έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον τόπο. Με το πέρασμα των χρόνων, το νησί έχει αποκτήσει για ολόκληρη την οικογένεια την αίσθηση ενός δεύτερου σπιτιού.

Η Αμαλία Κωστοπούλου έχει περάσει εκεί πολλά από τα καλοκαίρια της και επιστρέφει όποτε της το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις και η ζωή που έχει δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγους μήνες πριν από τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε ζήσει μια ακόμη σημαντική στιγμή στην προσωπική της ζωή. Στις 30 Μαΐου 2026, εκείνη και ο Jake Medwell γιόρτασαν τον γάμο τους στη Μεσσηνία, έχοντας κοντά τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους. Το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2025.