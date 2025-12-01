Ανδρέας Μικρούτσικος για Ντόρα Μπακογιάννη: Ο αδερφός μου της είχε πει ότι την γουστάρω

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την Ντόρα Μπακογιάννη και αποκάλυψε τα όσα της είχε πει από κοντά, όταν η πολιτικός βρέθηκε καλεσμένη σε εκπομπή του. Είχαν προηγηθεί τα λόγια του Θάνου Μικρούτσικου, που είχαν προκαλέσει αμηχανία στον παρουσιαστή.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε το λόγο μετά το βίντεο για την παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη «Η Ρώμη», στην οποία έδωσε το παρών και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μετά την προβολή των σχετικών δηλώσεων, ο Ανδρέας Μικρούτσικος προχώρησε σε μια αποκάλυψη για την Ντόρα Μπακογιάννη και το πόσο πολύ του άρεσε.

«Να σου πω τι είχα πει στην Ντόρα όταν την είχα καλεσμένη; Εμένα μου άρεσε σαν γυναίκα. Ο αδερφός μου ήταν υπουργός Πολιτισμού μετά την Ντόρα. Ο αδερφός μου ήταν πειραχτήρι και της έλεγε πως θα πας στον Ανδρέα στην εκπομπή του; Σε γουστάρει.» περιέγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Το σκέφτηκε ο Θάνος για να μην με εκθέσει και μου είπε όσα έχει πει στην Ντόρα. Του λέω τι λες; Η γυναίκα είναι αυτή που είναι, είναι η κόρη του Μητσοτάκη κι η γυναίκα του Μπακογιάννη. Της είπα ότι είναι αστεία αυτά που της είπε ο Θάνος κι ότι είναι όμορφη πολύ.

Όσο μεγαλώνεις, όμως, μοιάζεις με τον πατέρα σου κι αυτό το φοβάμαι μην είσαι κάποια στιγμή ίδια με τον πατέρα σου» πρόσθεσε εν συνεχεία ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές» είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με αφορμή τα μηνύματα στήριξης που έλαβε, αναφορικά με το πρόσφατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.