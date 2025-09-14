Συμβαίνει τώρα:
Άννα Βίσση: Η αναφορά στην συναυλία της για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

Ενώ η Άννα Βίσση τραγουδούσε στο Καλλιμάρμαρο, την ίδια ώρα ήταν και η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων τα Σάββατα
Άννα Βίσση
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Για ακόμα μία φορά η Άννα Βίσση άφησε εποχή με τη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου (13.09.2025) στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο γέμισε από τους θαυμαστές της. Την προηγούμενη φορά που η τραγουδίστρια είχε δώσει συναυλία στον ίδιο χώρο, πολλοί ήταν αυτοί που προβληματίστηκαν για το πώς θα γυρίσουν σπίτι τους, εφόσον η εκδήλωση τελείωνε χαράματα. Η 24ωρη λειτουργία του μετρό ωστόσο, ήρθε να διευκολύνει τους θαυμαστές της.

Ενώ η Άννα Βίσση έκανε την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, την ίδια ώρα ήταν και η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων τα Σάββατα. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και σε αυτό το μέτρο.

Σε βίντεο, φαίνεται η Άννα Βίσση να ρωτά το κοινό της, πόσοι θα επιστρέψουν σπίτι με μετρό. Η απάντηση των θαυμαστών της ήταν άκρως αποκαλυπτική.

«Θέλω να σας πω κάτι, πολλά θέλω να σας πω αλλά είναι και η ώρα περασμένη, ευτυχώς το μετρό αργεί σήμερα. Πόσοι θα φύγετε με μετρό;», ρώτησε η Άννα Βίσση με τους θαυμαστές της να ουρλιάζουν για να δείξουν ότι σχεδόν όλοι θα επιλέξουν το μετρό για την μετακίνησή τους.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στην μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Η Κατερίνα Θεοχάρη
