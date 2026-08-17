Άννα Βίσση: Ο Ηλίας Ψινάκης ακούει το νέο τραγούδι της και σχολιάζει – «Χιτάρα, η εποχή όλα τα σηκώνει»

Η Άννα Βίσση μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2026 και φροντίζει να γεμίσει τις μπαταρίες της. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε φαίνεται σε ακρογιαλιά να ακούει το νέο τραγούδι της με τίτλο «Όχι Γιατί;». Ο Ηλίας Ψινάκης εμφανίζεται ξαφνικά και οι δυο τους έχουν έναν απολαυστικό διάλογο μπροστά στην κάμερα.

Άννα Βίσση και Ηλίας Ψινάκης συνδέονται με φιλία ετών και συνεχίζουν να κάνουν παρέα στον ελεύθερο χρόνο τους. Η «απόλυτη» έχει βάλει μια σειρά από νέα στοιχήματα για την ερχόμενη σεζόν. Σε νέο νυχτερινό κέντρο, με νέα τραγούδια αλλά πάντα με την ίδια συνταγή που την έφερε στην κορυφή. Ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει να γράφει τραγούδια που δίνουν επιπλέον ώθηση στην καριέρα της.

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Στο βίντεο, η Άννα Βίσση κάθεται χαλαρή σε μια καρέκλα κοντά στη θάλασσα και ακούει απόσπασμα από το νέο της τραγούδι. Κάποια στιγμή, στο πλάνο εμφανίζεται ο Ηλίας Ψινάκης, με τον ίδιο να της φωνάζει αυθόρμητα: «Έλα, Άννα Χιτάρα». Η Άννα Βίσση τον ρωτά πότε πρόλαβε να το ακούσει και εκείνος της απαντάει πως είχε πάει για γυμνισμό και την άκουγε.

Η τραγουδίστρια, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, τον ρωτά αν κρύβεται προκειμένου να ακούσει το καινούριο της τραγούδι. Η απάντηση του Ηλία Ψινάκη ήταν απολαυστική: «Όχι, κρυβόμουν μην δουν τη γεροντόπετσα, αλλά είναι χιτάρα».

Όταν μάλιστα η Άννα Βίσση αναρωτήθηκε αν τελικά πρέπει να κυκλοφορήσει το τραγούδι, εκείνος δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας. «Χαζό, είσαι παιδάκι μου… Η εποχή τα σηκώνει όλα», της είπε, προκαλώντας το γέλιο της τραγουδίστριας και ολοκληρώνοντας με τον πιο χιουμοριστικό τρόπο το στιγμιότυπο.

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Άννα Βίσση και Ηλίας Ψινάκης συναντήθηκαν στους Αρκιούς και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ξεκουραστούν. Σε κατάστημα του νησιού, η τραγουδίστρια συνάντησε τον Λευτέρη Πανταζή και οι δυο τους διασκέδασαν τον κόσμο.

Ο Ηλίας Ψινάκης εκφράζει σταθερά τον θαυμασμό του, δηλώνοντας πρόσφατα ότι η Άννα Βίσση αποτελεί μοναδικό φαινόμενο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.