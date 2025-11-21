Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: Θέλω να ανοίξει τα μάτια για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε καλεσμένος στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μίλησε για την καλλιτεχνική πορεία του, τη σχέση με την Υβόννη Μπόσνιακ και τον Γολγοθά που ανεβαίνει η Μαρινέλλα και οι στενοί συγγενείς της.

«Την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με τη Μαρινέλλα ήσουν κι εσύ εκεί. Ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου πρότειναν την επόμενη χρονιά να συνεργαστώ με τη Μαρινέλλα» θυμάται ο Αντώνης Ρέμος.

«Το πρώτο βράδυ που τραγουδήσαμε μαζί, ήσουν κι εσύ εκεί το θυμάσαι, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Καμιά φορά». Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σηκώθηκες κι εσύ και η παρέα σου και όλο το μαγαζί και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον για 10 λεπτά», είπε ο τραγουδιστής στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Θέλω η Μαρινέλλα να ανοίξει ξανά τα μάτια της, όχι για να τραγουδήσει, αλλά για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει. Θεωρώ ότι περνάει ακόμα τον Γολγοθά της, δεν έχει αλλάξει κάτι αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ άλλο στο πώς είναι. Κρατάμε αυτή την εικόνα της Μαρινέλλας μας», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Αντώνης Ρέμος.

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε και η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ. Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, εξομολογήθηκε ότι «ο Αντώνης είναι ο έρωτας της ζωής μου», ενώ τον χαρακτήρισε δυνατό και εξέφρασε τον θαυμασμό της για εκείνον.

«Γνώρισα την Υβόννη όταν ξεκινούσε ο Γολγοθάς του Ηρακλή… Μπορεί να έχουμε περάσει τις φάσεις μας, αλλά έχουμε αγάπη, σεβασμό και θαυμασμό και ο θαυμασμός είναι αυτό που ολοκληρώνει κάθε σχέση», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής για την αγαπημένη του, προσθέτοντας πως αυτό που ξεχωρίζει σ’ εκείνη είναι το ότι είναι σκληρό αντράκι.

Εξίσου τρυφερή ήταν και η αναφορά του και στην κόρη τους, Ελένη: «όταν με άκουσε πρώτη φορά το παιδί να τραγουδάω ήταν 4 ετών και μου κόπηκαν τα πόδια…Όταν είναι κάτω από τη σκηνή συγκινούμαι πάντα».

«Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν “έφυγε” εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα που έβγαινε χωρίς μικρόφωνο, ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως» είχε πει ο Αντώνης Ρέμος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Για την Μαρινέλλα και την κατάστασή της, είχε μιλήσει προ μηνών και ο Κώστας Χατζής. Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς» είχε πει μεταξύ άλλων.