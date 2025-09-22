Αντζελίνα Τζολί: Ηχηρό μήνυμα για το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ – «Αγαπώ την Αμερική, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω»

Θέση για το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ πήρε η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί. Όπως είπε «Αγαπάω τη χώρα μου, αλλά, αυτήν την περίοδο, δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε χθες, Κυριακή (21.09.2025), από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στο θέμα της ελευθερίας του λόγου στις ΗΠΑ.

Δημοσιογράφος ρώτησε τη Τζολί: «Τι φοβάστε ως καλλιτέχνιδα και ως Αμερικανίδα;».

Μετά από σύντομη παύση, η ίδια παραδέχτηκε ότι ήταν «μια πολύ δύσκολη ερώτηση».

«Πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου και αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω» πρόσθεσε.

Η συνέντευξη αυτή παραχωρήθηκε στον απόηχο της δολοφονίας του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ και την επακόλουθη κριτική και τους ισχυρισμούς για κυβερνητική λογοκρισία που ακολούθησαν όταν ανεστάλη η μετάδοση της νυχτερινής εκπομπής του δημοφιλούς παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ λόγω σχολίων που έκανε σχετικά με τις αντιδράσεις στον θάνατο του Κερκ.

«Αγαπάω τη χώρα μου, αλλά, αυτήν την περίοδο, δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου», σημείωσε η Τζολί.

Αναφερόμενη στη διεθνή της προοπτική, σημείωσε πως η οικογένειά της είναι διεθνής και πως η ίδια έχει υιοθετήσει μια στάση ζωής που βασίζεται στην ισότητα και την ενότητα.

«Άρα οτιδήποτε, οπουδήποτε, που διχάζει ή βεβαίως περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες, και από οποιονδήποτε πιστεύω ότι είναι πολύ επικίνδυνο» είπε.

«Και πιστεύω ότι αυτοί είναι τόσο σοβαροί καιροί που πρέπει να προσέχουμε να μην λέμε τα πράγματα απλά.

«Άρα θα είμαι προσεκτική στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, αλλά να πω βεβαίως ότι, όπως όλοι εσείς και όλοι όσοι παρακολουθούν, αυτοί είναι πάρα πολύ δύσκολοι καιροί. Τους ζούμε όλοι μαζί».

Η Τζολί βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου για να μιλήσει για τη νέα ταινία Couture, η οποία παρουσιάζει τις ιστορίες τριών γυναικών, περιλαμβανομένου του χαρακτήρα που υποδύεται η ίδια, της Μαξίν, η οποία φτάνει στο Παρίσι για να διευθύνει βίντεο για μια εκδήλωση μόδας και λαμβάνει μια σοβαρή ιατρική διάγνωση.

Ο συντηρητικός πολιτικός ακτιβιστής Κερκ που δολοφονήθηκε ήταν σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέρριψε την ευθύνη για τον θάνατό του στη «ριζοσπαστική αριστερά» και απείλησε να διωχθούν φιλελεύθερες οργανώσεις και δωρητές ή άλλοι που πιστεύεται ότι εκφράζονται με κακεντρέχεια ή χαρά για τη δολοφονία του, και τηλεοπτικά δίκτυα που καλύπτουν τον ίδιο μόνον αρνητικά.

Η απόφαση του αμερικανικού δικτύου ABC να σταματήσει τη νυχτερινή εκπομπή σε απευθείας μετάδοση «Jimmy Kimmel Live!» προκάλεσε ευρέως επικρίσεις από αστέρες του Χόλιγουντ μεταξύ των οποίων ο Μπεν Στίλερ και η Τζέιμι Λι Κέρτις.