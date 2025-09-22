Κόσμος

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ μέσα από φωτογραφίες: Ο εμπρηστικός Τραμπ, η χήρα Έρικα, η επανασύνδεση με Μασκ και το μέλλον του MAGA μετά τη δολοφονία

Η πεντάωρη τελετή μνήμης για τον ιδρυτή του κινήματος Turning Point USA Τσάρλι Κερκ ξεπέρασε τα όρια ενός αποχαιρετισμού και εξελίχθηκε σε θρησκευτική και πολιτική σύναξη
Έρικα Κερκ
Η Έρικα Κερκ στην αγκαλιά του Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder

Δεν έμοιαζε με μια συνηθισμένη κηδεία. Η τελετή αποχαιρετισμού του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ πήρε διαστάσεις μεγαλειώδους πολιτικο – θρησκευτικής συγκέντρωσης, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές στην Αριζόνα. Ο 31χρονος συνιδρυτής του κινήματος Turning Point USA, που δολοφονήθηκε πριν από 11 ημέρες (10.09.2025) σε πανεπιστήμιο της Γιούτα κατά τη διάρκεια ομιλίας του παρουσιάστηκε από τους ομιλητές ως μάρτυρας, ένας άνθρωπος που θα «ζει» μέσα από το έργο του.

Η Έρικα Κερκ, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, να κλαίει γοερά στην αγκαλιά του Ντόναλντ Τραμπ, το κατάμεστο στάδιο στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα και η εικόνα του Έλον Μασκ με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάθονται δίπλα δίπλα στην επιμνημόσυνη δέηση του Κέρκ ήταν μερικά από τα στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός την Κυριακή (21/09/25).

Στην πεντάωρη τελετή μνήμης για τον Τσάρλι Κερκ, στον συντηρητικό εκπρόσωπο της νέας γενιάς του κινήματος MAGA, παρευρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι, γεμίζοντας το στάδιο «State Farm Stadium». Η τελετή ξεπέρασε τα όρια ενός αποχαιρετισμού.

Σε ένα σκηνικό που συνδύαζε θρησκευτική και πολιτική σύναξη, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Έλον Μασκ μίλησαν για τον 31χρονο ιδρυτή του Turning Point USA ως «μάρτυρα» και «οδηγό» της συντηρητικής νεολαίας.

Κηδεία Κερκ
Κόσμος συρρέει για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ / REUTERS / Cheney Orr
People walk as they leave State Farm Stadium, after attending a memorial service for slain conservative commentator Charlie Kirk takes place, in Glendale, Arizona, U.S., September 21, 2025. REUTERS
Χιλιάδες κόσμου καταφτάνει στο στάδιο στην Αριζόνα για την κηδεία του 31χρονου Κερκ / REUTERS / Cheney Orr
Κόσμος κλαίει στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ
Κόσμος κλαίει στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ / REUTERS / Callaghan O’Hare
Κηδεία Τσάρλι Κερκ
Κατάμεστο το State Farm Stadium / REUTERS / Cheney Orr
Κηδεία Τσάρλι Κερκ
Η επιμνημόσυνη τελετή για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ συγκέντρωσε τουλάχιστον 200.000 υποστηρικτές του στην Αριζόνα / REUTERS / Callaghan O’Hare

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εκδήλωσης ήταν η χήρα του 31χρονου να λέει πως «τώρα η αποστολή του είναι και δική μου αποστολή», ενώ παράλληλα δήλωσε πως συγχωρεί τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του συζύγου της.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στην κηδεία του Τσάρλι Κερτ μέσα από το live του newsit.gr

Η ομιλία του Τραμπ υπήρξε χαρακτηριστική. Από τη μία, επαίνεσε τον Κερκ ως «ιεραπόστολο με ευγενές πνεύμα», ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα του απονεμηθεί μεταθανάτια το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Από την άλλη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την επιθετικότητά του: «Ο Τσάρλι δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Εγώ όμως τους μισώ», είπε.

Η ομιλία Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα απονείμει μεταθανάτια στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. «Είναι μεγαλύτερος τώρα από ποτέ. Είναι αιώνιος», είπε χαρακτηριστικά.

Τραμπ
«Η Αμερική πενθεί» είπε ο Τραμπ στην κηδεία του Κερκ / REUTERS / Brian Snyder
Ερικα Κερκ Τραμπ
Η Έρικα Κερκ στην αγκαλιά του Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder
Έρικα Κερκ Τραμπ
Ο Τραμπ χειροκρτοτάει την Έρικ Κερκ / REUTERS / Brian Snyder
Ερικα Κερκ Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τραμπ παρηγορεί την χήρα Κερκ / REUTERS / Carlos Barria

Η ομιλία του θύμιζε σε σημεία τις πολιτικές του συγκεντρώσεις, με αναφορές σε «αριστερούς εξτρεμιστές» και υποσχέσεις για καταστολή της εγκληματικότητας. Σε μια αποστροφή του λόγου του, μάλιστα, διαφοροποιήθηκε από τον Κερκ λέγοντας: «Εκείνος δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Εγώ όμως τους μισώ. Και δεν θέλω το καλύτερο για αυτούς. Απευθυνόμενος στη χήρα του, Έρικα Κερκ, πρόσθεσε με μια δόση χιούμορ ότι αυτό «δεν είναι στο DNA του».

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος στο κατάμεστο στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε άγρια από ένα ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας επειδή έλεγε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του. Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τον Θεό. Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία. Ηγήθηκε με τόλμη και υποστήριξε λαμπρά χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Έκανε αυτό που ήταν σωστό για το έθνος μας. Και έτσι, εκείνη την τρομερή μέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής μας για την αμερικανική ελευθερία έγινε αθάνατος. Είναι τώρα μάρτυρας για την αμερικανική ελευθερία» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μιλώ εκ μέρους όλων εδώ σήμερα όταν λέω ότι κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι Κερκ, και ούτε η ιστορία. Γιατί ενώ ο Τσάρλι έχει επανενωθεί με τον δημιουργό του στον παράδεισο, η φωνή του στη γη θα αντηχεί μέσα από τις γενιές και το όνομά του θα ζει για πάντα. Στο αιώνιο χρονικό των μεγαλύτερων πατριωτών της Αμερικής, θα υπάρχει για πάντα η απίστευτη και όμορφη ζωή του Τσάρλι».

Η συγκλονιστική ομιλία της Έρικα Κερκ

Η στιγμή που σημάδεψε την τελετή ήταν η ομιλία της Έρικα Κερκ. Με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για τον σύζυγό της που «έφυγε χωρίς να έχει μετανιώσει για τίποτα» και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει η ίδια την αποστολή του.

Erika Kirk, wife of slain conservative commentator Charlie Kirk and the new CEO of Turning Point USA, reacts during a memorial service at State Farm Stadium, in Glendale, Arizona, U.S., September 21, 2025. REUTERS
Συγκλονισμένη από τον θάαντου του συζύγου της η γυναίκα του / REUTERS / Brian Snyder
Έρικα Κερκ
Η Έρικα Κερκ σκουπίζει τα δάκρυά της / REUTERS / Carlos Barria
Έρικ Κερκ
Η Έρικα Κερκ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στην κηδεία του συζύγου της / REUTERS / Brian Snyder

Συγκλόνισε όταν δήλωσε δημόσια ότι συγχωρεί τον δολοφόνο του, παραπέμποντας στα λόγια του Χριστού: «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Η στάση της προκάλεσε όρθιο χειροκρότημα από το πλήθος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου και προέδρου του Turning Point USA, δεσμευόμενη να ενισχύσει το έργο του οργανισμού.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε την τελετή «αναγέννηση» αντί για κηδεία, δηλώνοντας ότι «για τον Τσάρλι, θα ξαναχτίσουμε την Αμερική». Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μίλησε με έντονη συγκίνηση, λέγοντας πως «όταν πήραν τη ζωή του, ένα εκατομμύριο άλλοι Τσάρλι βγήκαν να συνεχίσουν το έργο του».

Ο Λευκός Οίκος εκπροσωπήθηκε από κορυφαία στελέχη της διοίκησης Τραμπ, ενώ πιο αιχμηρή στάση κράτησε ο Στίβεν Μίλερ, δεσμευόμενος για «εκρίζωση των εχθρών» και «νίκη επί των δυνάμεων του κακού».

Τζέι Ντι Βανς
Και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην κηδεία του κερκ / REUTERS / Brian Snyder

Ο Τσάρλι Κερκ ως «μάρτυρας»

Πολλοί ομιλητές περιέγραψαν τον Κερκ ως μάρτυρα που πέθανε στο όνομα της πίστης και της αποστολής του. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον χαρακτήρισε «πολεμιστή για την πατρίδα και τον Χριστό», ενώ ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ τον συνέκρινε με τον Ιησού, λέγοντας ότι «ο Χριστός πέθανε στα 33, ο Κερκ στα 31, και οι δυο άλλαξαν την πορεία της ιστορίας».

Δίπλα δίπλα Μασκ και Τραμπ

Η τελετή αποτέλεσε και μια μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του στρατοπέδου Τραμπ. Μεταξύ των παρισταμένων ξεχώρισαν ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, αλλά και ο Έλον Μασκ.

Ελον Μασκ Τραμπ
Μαζί Έλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ / Reuters TV via REUTERS

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, που είχε συγκρουστεί δημόσια με τον Τραμπ τους τελευταίους μήνες, εμφανίστηκε ξανά στο πλευρό του, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφία τους με το σχόλιο: «For Charlie».

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, δείχνουν τους δύο άνδρες να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και να συνομιλούν. Σε κάποιο σημείο μάλιστα, φαίνεται ο Τραμπ να συστήνει τον Μασκ στον Ντάνα Γουάιτ, CEO του Ultimate Fighting Championship (UFC).

Η συγκεκριμένη συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη που οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν μαζί δημόσια από τότε που ο Έλον Μασκ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής

Αποδοτικότητας στα τέλη Μαΐου μετά τη ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επέκρινε σκληρά για το φορολογικό νομοσχέδιο-ορόσημο της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι θα αυξήσει το δημόσιο χρέος.

Οι δύο άνδρες φαινόταν να είναι αχώριστοι κατά τη διάρκεια της θητείας του Μασκ στον Λευκό Οίκο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, ώσπου αποχώρησε ο δισεκατομμυριούχος.

Και τώρα αυτή η κίνηση αποτελεί μια συμβολική επανασύνδεση, όπως επισημαίνουν CNN και FOX, βάζοντας το εξής δίλημμα: είναι ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική τους πορεία ή πρόκειται για μια «τυχαία στιγμή».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ουκρανία κατέστρεψε για πρώτη φορά 2 δύο ρωσικά αμφίβια αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία – 3 νεκροί και 16 τραυματίες
Πρόκειται για σπάνια και ακριβά αεροσκάφη που για δεκαετίες θεωρούνταν το «καμάρι» της σοβιετικής και ρωσικής αεροπορίας - Η Ρωσία έχασε μοναδικό εξοπλισμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα
Beriev
Πώς θα ξέσπαγε ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Εφιαλτικό σενάριο Βρετανού στρατηγού για καταστροφή του ΝΑΤΟ
Το DailyMail δημοσιεύει μια ανατριχιαστική προβολή: κυβερνοεπίθεση στην Ευρώπη, ταραχές, ρωσική εισβολή στις χώρες της Βαλτικής και κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν
Ένα άρμα μάχης κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ΝΑΤΟ στην Πολωνία.
«Η Αμερική πενθεί, ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην κηδεία του ακτιβιστή
Παρών ήταν ο Έλον Μασκ που κάθισε μαζί με τον Τραμπ μετά από καιρό - Αιχμές του Αμερικανού προέδρου για το κόψιμο του σόου του Τζίμι Κίμελ
Ο Αμερικανός πρόεδρος με την χήρα του Τσάρλι Κερκ REUTERS 10
Newsit logo
Newsit logo