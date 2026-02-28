Αργύρης Αγγέλου: Είμαι ξινός αλλά όταν ξεχωρίσω κάποιον και τον βάλω στη ψυχή μου, θα του τα δώσω όλα

Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής (27-02-2026) στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε για τη στρατηγική που ακολουθεί πολλές φορές, όταν δεν συναναστρέφεται με γνώριμα πρόσωπα. Όπως είπε ο ηθοποιός, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.

Ο Αργύρης Αγγέλου δήλωσε ότι μπορεί να είναι απόμακρος σε μία πρώτη επαφή, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους που δεν τον γνωρίζουν να τον χαρακτηρίζουν σνομπ, ωστόσο διευκρίνισε πως πρόκειται για μια στάση άμυνας. Σε άλλο σημείο ανέφερε πως φροντίζει πάντα να είναι ευγενικός και να μην απογοητεύει ανθρώπους που θεωρεί «δικούς του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τους έχω ξεγελάσει όλους, ο εαυτός μου είμαι, αλλά πολλές φορές όταν πηγαίνω σε ένα περιβάλλον, που δεν το γνωρίζω, κάνω τον χαζούλη. Καταλαβαίνω πιο πολλά από ό,τι συμβαίνει και ό,τι βλέπω» ανέφερε ο ηθοποιός στην εκπομπή του ΣΚΑΪ και συνέχισε στο ίδιο πνεύμα:

«Είμαι ξινός, αλλά όταν ξεχωρίσω κάποιον και τον βάλω στη ψυχή μου, θα του τα δώσω όλα. Για πολύ καιρό μου έλεγαν πρόσωπα, που δεν με γνωρίζουν ότι στην αρχή φαίνομαι λίγο σνομπ. Είμαι ένας ευγενικός άνθρωπος, αλλά όταν νιώσω ότι δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας, μπαίνει ένα διαχωριστικό, και ο άλλος να το εκλάβει αυτό σαν σνομπισμό».

«Δεν έχω συνυπάρξει με κανέναν άνθρωπο που να τον θεωρούσα δεδομένο» είχε πει ο Αργύρης Αγγέλου σε παλαιότερη συνέντευξή του. «Όταν με θεωρούν δεδομένο την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια και δεν ενημερώνω κιόλας» είχε προσθέσει τότε.