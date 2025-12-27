Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έγιναν στολίδια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz και σε λίγο καιρό σκοπεύουν να επισφραγίσουν τον έρωτά τους με έναν γάμο.

Το ζευγάρι πέρασε μαζί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, απολαμβάνοντας τη θαλπωρή και τη ζεστασιά του σπιτιού του. Μάλιστα, το σαλόνι τους ήταν εορταστικά στολισμένο και όπως αποκάλυψε η Αθηνά Οικονομάκου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram το Σάββατο (27.12.2023) σε αυτό υπάρχουν και δύο ιδιαίτερα στολίδια, μικρογραφίες εκείνης και του Μπρούνο Τσερέλα.

Επίσης, η δημοφιλής ηθοποιός και τις προηγούμενες μέρες μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές με τα παιδιά της και τον σύντροφό της, ενώ αναφέρθηκε στην «εσωτερική δύναμη» και την ισορροπία που έχει κατακτήσει στη ζωή της.

«Us. But make it Christmas», έγραψε ως λεζάντα στο βίντεο που δημοσίευσε η γνωστή ηθοποιός με τα στολίδια που κοσμούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους και αποτελούν… μικρογραφίες τους.

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στο ένθετο Real Life της Real News, δηλώνοντας ότι την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς θα ταξιδέψει με τον Μπρούνο Τσερέλα για τη μακρινή Αργεντινή.

«Την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς θα ταξιδέψουμε με τον αγαπημένο μου για το εξωτερικό. Θα υποδεχθούμε το 2026 στην Αργεντινή», είπε.

«Δεν ξέρω πως κυκλοφόρησε ότι θα παντρευτώ. Είναι ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον, αλλά είναι όλα ψέματα. Ο Μπρούνο λατρεύει την Πάρο και εμένα μου αρέσει πολύ, αυτό», είχε πει πρόσφατα η ηθοποιός για τις φήμες ότι παντρεύεται στα μέσα Ιουνίου 2026 στην Πάρο.