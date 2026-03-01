Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Το «Save the Date» για τον γάμο τους με ένα βίντεο 51 δευτερολέπτων

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει. Ο Χρήστος Κούτρας μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha αποκάλυψε νέες πληροφορίες για το πώς είναι η πρόσκληση που έστειλε η γνωστή ηθοποιός μαζί με τον σύντροφό της, σε άτομα του στενού περιβάλλοντός τους.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Ο Χρήστος Κούτρας ανέφερε το μεσημέρι της Κυριακής (01-03-2026): «Πάνω στο Save the Date είναι δύο νεαροί, μάλλον είναι AI. Κάθεται ο ένας σε καρέκλα του σκηνοθέτη και παίρνει ένα ντοσιέ. Και αρχίζει τις πληροφορίες και λέει ένα μίνι βιογραφικό της Αθηνάς, ότι γεννήθηκε στη Λακωνία, παίζουν φωτογραφίες της. Στην ουσία ένα μίνι βιογραφικό του Μπρούνο Τσερέλα και λέει ότι θα ενωθούν και θα γίνουν ένα αυτοί οι δύο.

Επίσης, αναφέρει ότι Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα γίνει ένα beach party στην Πάρο και 27 Ιουνίου θα είναι το wedding party. Περισσότερα όμως δεν μπορούμε να σας πούμε. Το βίντεο αυτό διαρκεί 51 δευτερόλεπτα» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του Alpha. Ο Χρήστος Κούτρας είχε αποκαλύψει πρώτος και την ημερομηνία του γάμου, σε προγενέστερο ρεπορτάζ του, μέσα από την εκπομπή.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα έδειχνε να δυναμώνει όλο και περισσότερο από εκείνη τη στιγμή. Οι δυο τους αδιαφορούν για τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνους κατά διαστήματα.

Το καλοκαίρι του 2025 μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Πλέον οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.