Αθηνά Ωνάση: Η τελευταία απόγονος του Αριστοτέλη Ωνάση, σπάνια εμφανίζεται αλλά πάντα γίνεται θέμα

Εμφανίζεται σπάνια, μιλάει ακόμη πιο σπάνια κι όμως, κάθε φορά που η Αθηνά Ωνάση επιλέγει να κάνει την εμφάνισή της, μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Η τελευταία απόγονος της πιο μυθικής ελληνικής οικογένειας, κουβαλά ένα όνομα που εξακολουθεί να μαγνητίζει, δεκαετίες μετά το τέλος της αυτοκρατορίας Ωνάση.

Το όνομα που κουβαλάει η Αθηνά Ωνάση «βαρύ». Η ιστορία της οικογένειάς της γεμάτη πλούτη, έρωτες, διαζύγια, ίντριγκες, θανάτους. Η τελευταία απόγονος του μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη προνόμια που όμως μοιάζει περισσότερο με ελληνική τραγωδία παρά με παραμύθι.

Πριν από λίγες ημέρες κι ενώ πλησίαζαν τα 41α γενέθλιά της η Αθηνά Ωνάση έκανε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις. Έδωσε το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρακολουθώντας την επίδειξη του σχεδιαστή μόδας Στεφάν Ρολάν.

Η εμφάνισή της μονοπώλησε το ενδιαφέρον, καθώς η τελευταία φορά που έδωσε το «παρών» σε ανάλογη κοσμική εκδήλωση, ήταν πριν από 6 μήνες στην έναρξη της Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η Αθηνά Ωνάση, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στα κοσμικά σαλόνια, για τον χωρισμό της με τον Ισπανό ιππέα Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μοράντα Νέτο, για την αδυνατισμένη φιγούρα της, για τη σταδιακή απομάκρυνσή της από την Ελλάδα, ειδικά μετά την πώληση του θρυλικού Σκορπιού.

Τα τελευταία χρόνια ζει σχεδόν εξαφανισμένη. 

Άλλωστε ποτέ δεν ήταν ζητούμενο για εκείνη η δημοσιότητα, ούτε τα χρήματα. Για την ίδια μάλιστα, το επώνυμο «Ωνάση» ήταν περισσότερο «βαρίδι» παρά προνόμιο.

Παραμένει αφοσιωμένη στα άλογά της και στις επενδύσεις της στην ιππασία που ανέκαθεν λάτρευε – ίσως κι επειδή ποτέ δεν την πρόδωσαν.

Η τελευταία εμφάνιση στο Παρίσι

Η Αθηνά Ωνάση, που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας διαχρονικά, προ ημερών αποφάσισε να εμφανιστεί στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους που περίμεναν. Η εμφάνισή της ήρθε λίγους μήνες μετά τα δημοσιεύματα για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

Η Αθηνά Ωνάση στο Παρίσι / Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Ντυμένη με μαύρο μίντι φόρεμα και μαύρες γόβες σε κλασικό στιλ, η Αθηνά Ωνάση πόζαρε για τους φωτογράφους και αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις. Αργότερα βρέθηκε στην επίδειξη του Γάλλου σχεδιαστή και φίλου της, Στεφάν Ρολάν. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του παρισινού τσίρκου «Cirque d’Hiver Bouglione».

Σε ορισμένες από τις εικόνες η Αθήνα Ωνάση κοιτάει τον φωτογραφικό φακό και σε άλλες τα όσα συνέβαιναν πίσω από τους φωτογράφους. Τα σχόλια ήταν κολακευτικά για την 41χρονη κληρονόμο, η οποία ζει μόνιμα σε κωμόπολη της Ολλανδίας.

Στο Παρίσι ήταν και το μοντέλο, Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, παρακολουθώντας τα πιο σημαντικά σόου μεγάλων οίκων. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο TLIFE, μετά το τέλος του σόου βρέθηκε στα backstage για να συγχαρεί τον σχεδιαστή, όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε την παρουσία της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση.

«Πήγαμε στα backstage για να συγχαρούμε τον σχεδιαστή. Ξαφνικά την είδα και ρώτησα τη φίλη μου αν είναι η Αθηνά Ωνάση και μας το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο σχεδιαστής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος περιέγραψε την Αθηνά Ωνάση ως ιδιαίτερα προσιτή, ευγενική και κοινωνική, τονίζοντας τη θετική εντύπωση που του άφησε η σύντομη συνάντησή τους.

«Ήταν πάρα πολύ προσεγμένη, πολύ κοινωνική και ευγενική. Της ζήτησα να βγούμε μια selfie και δέχτηκε αμέσως», δήλωσε.

Η ζωή της Αθηνάς Ωνάση – Η τρομαγμένη και αγέλαστη κληρονόμος

Η ζωή της «χρυσής» κληρονόμου – και μοναδικής απογόνου του μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση – ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου του 1985 στο Νεϊγί συρ Σεν, στις όχθες του Σηκουάνα και λίγο έξω από το Παρίσι. Γονείς της η Χριστίνα Ωνάση και ο τέταρτος σύζυγός της, Τιερί Ρουσέλ – κληρονόμος της ομώνυμης γαλλικής φαρμακοβιομηχανίας.

Το ζευγάρι θα χωρίσει τρία χρόνια αργότερα, όταν η Χριστίνα θα ανακαλύψει ότι ο Τιερί την απατούσε και είχε αποκτήσει παιδί με το μοντέλο από την Σουηδία Γκάμπι Λάντχαγκε.

Η Χριστίνα Ωνάση δεν ξεπέρασε ποτέ τον χωρισμό και αποτέλεσμα ήταν η μικρή Αθηνά να αλλάζει συνεχώς σπίτια. Πότε βρισκόταν στη Γαλλία και πότε στην Ελβετία.

Χριστίνα Ωνάση / ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Λίγο πριν η Χριστίνα Ωνάση παντρευτεί για πέμπτη φορά, τον ελληνικής καταγωγής Χόρχε Τσολμεκτσόγλου, πρόεδρο της ελληνικής παροικίας του Μπουένος Άιρες και πριν η κόρη της γίνει τεσσάρων ετών, η μοναχοκόρη του Αριστοτέλη Ωνάση βρέθηκε νεκρή μέσα σε μπανιέρα του σπιτιού της στο Μπουένος Άιρες. Η νεκροψία έδειξε ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή, που προκλήθηκε από οξύ πνευμονικό οίδημα. Η σορός της μεταφέρθηκε και τάφηκε στο Σκορπιό, το ιδιόκτητο νησί της οικογένειας Ωνάση, δίπλα στον αδελφό της Αλέξανδρο και τον πατέρα της Αριστοτέλη. Η ζωή της σταμάτησε στα 37 της χρόνια.

Η Αθηνά, τότε η πλουσιότερη έφηβη στον κόσμο, κληρονόμησε 2,7 δισ. δολάρια. 

Η απώλεια της μητέρας της Χριστίνας έριξε βαριά τη σκιά της στα παιδικά χρόνια της Αθηνάς που σύντομα βρέθηκε να μεγαλώνει με την οικογένεια του πατέρα της σε μία καταπράσινη φάρμα με άλογα στην Ελβετία. Η ιππασία και η ενασχόληση με τα άλογα θα γίνονταν το απόλυτο ενδιαφέρον της και η μεγάλη της αγάπη – ίσως και η μόνη της διέξοδος.

Η Αθηνά Ωνάση ήταν ένα από τα πιο πλούσια παιδιά του κόσμου. Δεν κληρονόμησε μόνο τα περιουσιακά στοιχεία της μητέρας της, αλλά και το το 55% της περιουσίας του παππού της, Αριστοτέλη. Η Χριστίνα Ωνάση είχε φροντίσει την περιουσία να την διαχειρίζεται μια ομάδα πέντε ατόμων, ανάμεσά τους και ο Τιερί Ρουσέλ. Ο Ρουσέλ ανεπιτυχώς προσέβαλλε τη διαθήκη και σύμφωνα με πολλούς ήταν ο άνθρωπος που έκανε την Αθηνά να απομακρύνεται από καθετί έχει σχέση με την Ελλάδα.

Οι αραιές επισκέψεις της στην Ελλάδα κάποια καλοκαίρια την κατέστησαν ιδανικό θήραμα των εφημερίδων και των περιοδικών με τους φωτογράφους να κυνηγούν την έφηβη απόγονο του Ωνάση σε κάθε της βήμα.

Η ενηλικίωσή της θα την φέρει αντιμέτωπη με τον πατέρα της. Πρώτα δικαστικά για οικονομικούς λόγους και για τον έλεγχο της περιουσίας της μητέρας της που περιήλθε σε εκείνη στα 18 της και έπειτα εξαιτίας του δεσμού της με τον κατά σχεδόν μια δεκαετία μεγαλύτερο της τζόκεϊ Αλβάρο ντε Μιράντα ή αλλιώς Ντόντα, τον οποίο δεν ενέκρινε.

Ο Ντόντα ήταν 12 χρόνια μεγαλύτερος, είχε σχέση με το μοντέλο του Playboy Σιμπέλε Ντόρσα και μία κόρη, την Βιβιέν. Η Αθηνά τον ερωτεύτηκε.

Ο Αλβάρο δεν έμεινε καθόλου ασυγκίνητος στο ενδιαφέρον της και χώρισε τη Βραζιλιάνα καλλονή για χάρη της.

Η Αθηνά Ωνάση και ο Alvaro De Miranda με την κόρη του Viviane βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας για τους αγώνες «ΩΝΑΣΗ» 2007 / NDP PHOTO

«Εκείνη μπορεί να του αγοράζει άλογα, εγώ όχι», «πάντα μου έλεγε ότι τη θεωρούσε παχουλή και άσχημη. Με αντάλλαξε με τα λεφτά της Αθηνάς», ήταν τα σχόλια της αντιζήλου της Ωνάση μετά τον χωρισμό τους.

Η Αθηνά και ο Ντόντα παντρεύτηκαν στις 3 Δεκεμβρίου του 2005. Από την τελετή, ωστόσο, έλειπαν ο πατέρας της και η οικογένειά του.

Οι δυο τους κρατούσαν χαμηλούς τόνους και ο Τύπος έδειξε να μην ασχολείται με το ζευγάρι, καθώς δεν είχε να δώσει κάποια νέα ίντριγκα.

Όλα όμως άλλαξαν το 2011, όταν η πρώην του Αλβάρο, Σιμπέλε, έπεσε από τον 7ο όροφο του διαμερίσματός της. Στο γράμμα της ανέφερε πως λυπάται την Αθηνά, καθώς δεν θα γνωρίσει την πραγματική αγάπη. Η 36χρονη καλλονή, δεν μπόρεσε να αντέξει την αυτοκτονία του 27χρονου συντρόφου της, του δημοσιογράφου Τζιλμπέρτο Σκάρπα, δυο μήνες πριν, κι έτσι αποφάσισε να τον ακολουθήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Ο Τύπος οργίασε αλλά για ακόμη μια φορά δεν πήρε καμία απάντηση από την «χρυσή» κληρονόμο, η οποία δεν μιλούσε ποτέ.

Μετά το θάνατο της Σιμπέλε, η Αθηνά έγινε η μητέρα των δύο παιδιών της, της Βιβιέν και του Φερνάντο, τα οποία μεγαλώνει σαν να είναι η βιολογική τους μητέρα.

Η Αθηνά Ωνάση με την κόρη του Ντόντα, Βιβιέν, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας για τους αγώνες «ΩΝΑΣΗ» 2007 / NDP PHOTO

Ο πρώην σύζυγος της Σιμπέλε, Φερνάντο Ολίβα, δήλωσε: «Η ζωή της ήταν πολύπλοκη. Με την Αθηνά και τον Ντόντα τα παιδιά έχουν απλή και υγιή ζωή».

Και κάπου εδώ η ιστορία έδειξε για λίγο να επαναλαμβάνεται... Λες και μερικές φορές δεν μπορείς να ξεφύγεις από την μοίρα των γονιών σου.

Και ο γάμος της Αθηνάς - αν και κράτησε περισσότερο από όλους μαζί τους τέσσερις γάμους της μητέρας της - έλαβε τέλος. Ο Τύπος άρχισε να μιλά ξανά για την κατάρα των Ωνάση.

Ένας από τους σωματοφύλακές της φέρεται να βρήκε τον σύζυγό της Ντόντα, στο κρεβάτι με μια άλλη γυναίκα στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι στη Φλόριντα, όπου οι φήμες για τις εξωσυζυγικές περιπέτειες του κυκλοφορούσαν ευρέως στους κύκλους των ελίτ της ιππασίας.

Η Αθηνά κατέθεσε αμέσως αίτηση διαζυγίου – μετά από 11 χρόνια γάμου - με τον Ολυμπιονίκη να της ζητά 350.000 δολάρια διατροφή. Τον Νοέμβριο του 2017 βγήκε το διαζύγιο με τον Ντόντα να μην παίρνει όσα ζητούσε και να αρκείται σε κάποια αποζημίωση.

Μετά το διαζύγιο, η Αθηνά φάνηκε να έρχεται πιο κοντά στην Ελλάδα: υιοθέτησε το πατρικό όνομα της μητέρας της Ωνάση, έμαθε τη γλώσσα και το 2019 αγωνίστηκε για την Ελλάδα σε διοργάνωση ιππασίας κοντά στην Αθήνα.

Ο Αλβάρο παντρεύτηκε τη δημοσιογράφο Ντενίζε Σεβέρο και απέκτησαν δύο παιδιά

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις

Η Αθηνά Ωνάση έχει εμφανιστεί ελάχιστα - έως καθόλου - μετά τη διάλυση του  γάμου με τον Ντόντα 2016.

Η Αθηνά Ωνάση και ο σύζυγός της,Alvaro de Miranda Neto στο Baraonda / Φωτογραφία NDP PHOTO

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της προκαλούν πάντοτε αίσθηση, καθώς ένα πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να στοιχειώνει τη φιγούρα της.

Το Παρίσι φαίνεται πως αποτελεί το σκηνικό των σιωπηλών της επιστροφών, αφού το περασμένο καλοκαίρι, στην ίδια πόλη, η Αθηνά Ωνάση είχε δώσει το «παρών» στο Bal d'Été, ύστερα από περισσότερα από τρία χρόνια πλήρους αποχής από τη δημόσια ζωή. Η Αθηνά εμφανίστηκε με μία εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ.

Εκεί ενώθηκε με προσωπικότητες όπως η Κίρα Νάιτλι, η Κίρστεν Ντανστ και η Άννα Γουίντουρ στο γκαλά, που είχε ως στόχο τη συγκέντρωση πόρων για το μουσείο.

Τον Μάρτιο, η Αθηνά φωτογραφήθηκε σε εκδήλωση του Centre Pompidou και πάλι στο Παρίσι, έχοντας βάψει τα μαλλιά της καστανά, σε αντίθεση με το παλιό της ξανθό και φορούσε ένα φόρεμα από μαύρη δαντέλα, σακάκι με παγιέτες και έναν ασημένιο σταυρό στο λαιμό.

Η τελευταία της εμφάνιση πριν το 2024 ήταν τον Ιούνιο του 2022, όταν συμμετείχε στον διαγωνισμό Longines Paris Eiffel Jumping στο Σαμπ ντε Μαρ.

Η περιουσία της Αθηνάς Ωνάση

Η ακριβής καθαρή περιουσία της Αθηνάς Ωνάση, της μοναδικής εν ζωή απογόνου του Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, παραμένει μυστήριο. Οι περισσότεροι αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι σήμερα είναι πλέον πολύ χαμηλότερη από το 1 δισ. δολάρια.

Εκτιμήσεις για την περιουσία της Αθηνάς Ωνάση ανά κατηγορία:

Ακίνητα: 200–300 εκατ. δολάρια

Μετρητά: 100–200 εκατ. δολάρια

Μετοχές και ομόλογα: 100–200 εκατ. δολάρια

Άλογα και ιππικές εγκαταστάσεις: 50–100 εκατ. δολάρια

Άλλα περιουσιακά στοιχεία: 50–100 εκατ. δολάρια

Η Αθηνά Ωνάση κληρονόμησε το 55% της περιουσίας του Αριστοτέλη Ωνάση. Η μητέρα της, Χριστίνα, είχε λάβει το ίδιο ποσοστό, ενώ ο Έλληνας μεγιστάνας διέθετε περιουσία ύψους 500 εκατ. δολαρίων κατά τον θάνατό του το 1975 - ποσό που σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια.

Το υπόλοιπο 45% της περιουσίας (εξαιρουμένου του ποσού των 26 εκατ. δολαρίων που έλαβε η Τζάκι Κένεντι Ωνάση) δόθηκε στο Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, που ιδρύθηκε στη μνήμη του γιου του Αριστοτέλη, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1973.

Η Αθηνά κληρονόμησε και την περιουσία της μητέρας της.

Σύμφωνα με το greekreporter το 2024, όπως αποκάλυψε ο βιογράφος της οικογένειας Ωνάση, Δημήτρης Λυμπερόπουλος, στο βιβλίο «Η Δυναστεία Ωνάση», η Χριστίνα άφησε πίσω της «ακίνητα αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, 40 εκατ. δολάρια σε καταθέσεις στις ΗΠΑ, 90 εκατ. δολάρια στη Λατινική Αμερική, 200 εκατ. δολάρια σε επενδύσεις σε ναυτιλιακές, κατασκευαστικές και μεταλλουργικές εταιρείες, καθώς και άγνωστα ποσά σε ελβετικές τράπεζες».

Η Αθηνά ανέλαβε τον έλεγχο της περιουσίας στα 18 της χρόνια. Μετά τα 21, οι δικηγόροι της προσπάθησαν να τη διορίσουν πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, χωρίς επιτυχία.

Το 2013, η Αθηνά πούλησε το νησί Σκορπιός στον Ρώσο μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, έναντι 150 εκατ. δολαρίων. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε αγοράσει το νησί το 1963 για μόλις 3,5 εκατ. δραχμές.

Η 41χρονη «χρυσή» κληρονόμος τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να επενδύσει τα χρήματά της σε άλογα και ιππασία, που δεν έπαψαν ποτέ να είναι η μεγάλη της αγάπη.

Η κατάρα των Ωνάσηδων

Παρά το γεγονός ότι είναι μία από τις πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο, η δυναστεία Ωνάση έχει πληγεί από τραγωδίες.

Ο 24χρονος αδελφός της Χριστίνας Ωνάση, Αλέξανδρος, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Ιανουάριο του 1973, και η μητέρα τους, Τίνα Λιβανού, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών τον επόμενο χρόνο (1974). Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος δεν συνήλθε ποτέ από τον θάνατο του γιου του, πέθανε από βρογχική πνευμονία τον Μάρτιο του 1975.

Η Χριστίνα Ωνάση βρέθηκε νεκρή μέσα σε μπανιέρα του σπιτιού της στο Μπουένος Άιρες (1988). Η Αθηνά είναι το μοναχοπαίδι της και πλέον η μοναδική εν ζωή απόγονος Αριστοτέλη Ωνάση.

Κάθε της βήμα συνεχίζει να ξυπνά περιέργεια. Μένει να δούμε πότε θα ξανακάνει την εμφάνισή της...

