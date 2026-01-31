Αθηνά Ωνάση: Η τελευταία απόγονος του Αριστοτέλη Ωνάση, σπάνια εμφανίζεται αλλά πάντα γίνεται θέμα

Εμφανίζεται σπάνια, μιλάει ακόμη πιο σπάνια κι όμως, κάθε φορά που η Αθηνά Ωνάση επιλέγει να κάνει την εμφάνισή της, μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Η τελευταία απόγονος της πιο μυθικής ελληνικής οικογένειας, κουβαλά ένα όνομα που εξακολουθεί να μαγνητίζει, δεκαετίες μετά το τέλος της αυτοκρατορίας Ωνάση.

Το όνομα που κουβαλάει η Αθηνά Ωνάση «βαρύ». Η ιστορία της οικογένειάς της γεμάτη πλούτη, έρωτες, διαζύγια, ίντριγκες, θανάτους. Η τελευταία απόγονος του μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη προνόμια που όμως μοιάζει περισσότερο με ελληνική τραγωδία παρά με παραμύθι.

Πριν από λίγες ημέρες κι ενώ πλησίαζαν τα 41α γενέθλιά της η Αθηνά Ωνάση έκανε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις. Έδωσε το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρακολουθώντας την επίδειξη του σχεδιαστή μόδας Στεφάν Ρολάν.

Η εμφάνισή της μονοπώλησε το ενδιαφέρον, καθώς η τελευταία φορά που έδωσε το «παρών» σε ανάλογη κοσμική εκδήλωση, ήταν πριν από 6 μήνες στην έναρξη της Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η Αθηνά Ωνάση, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στα κοσμικά σαλόνια, για τον χωρισμό της με τον Ισπανό ιππέα Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μοράντα Νέτο, για την αδυνατισμένη φιγούρα της, για τη σταδιακή απομάκρυνσή της από την Ελλάδα, ειδικά μετά την πώληση του θρυλικού Σκορπιού.

Τα τελευταία χρόνια ζει σχεδόν εξαφανισμένη.

Άλλωστε ποτέ δεν ήταν ζητούμενο για εκείνη η δημοσιότητα, ούτε τα χρήματα. Για την ίδια μάλιστα, το επώνυμο «Ωνάση» ήταν περισσότερο «βαρίδι» παρά προνόμιο.

Παραμένει αφοσιωμένη στα άλογά της και στις επενδύσεις της στην ιππασία που ανέκαθεν λάτρευε – ίσως κι επειδή ποτέ δεν την πρόδωσαν.

Η τελευταία εμφάνιση στο Παρίσι

Η Αθηνά Ωνάση, που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας διαχρονικά, προ ημερών αποφάσισε να εμφανιστεί στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους που περίμεναν. Η εμφάνισή της ήρθε λίγους μήνες μετά τα δημοσιεύματα για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

Ντυμένη με μαύρο μίντι φόρεμα και μαύρες γόβες σε κλασικό στιλ, η Αθηνά Ωνάση πόζαρε για τους φωτογράφους και αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις. Αργότερα βρέθηκε στην επίδειξη του Γάλλου σχεδιαστή και φίλου της, Στεφάν Ρολάν. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του παρισινού τσίρκου «Cirque d’Hiver Bouglione».

Σε ορισμένες από τις εικόνες η Αθήνα Ωνάση κοιτάει τον φωτογραφικό φακό και σε άλλες τα όσα συνέβαιναν πίσω από τους φωτογράφους. Τα σχόλια ήταν κολακευτικά για την 41χρονη κληρονόμο, η οποία ζει μόνιμα σε κωμόπολη της Ολλανδίας.

Στο Παρίσι ήταν και το μοντέλο, Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, παρακολουθώντας τα πιο σημαντικά σόου μεγάλων οίκων. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο TLIFE, μετά το τέλος του σόου βρέθηκε στα backstage για να συγχαρεί τον σχεδιαστή, όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε την παρουσία της εγγονής του Αριστοτέλη Ωνάση.

«Πήγαμε στα backstage για να συγχαρούμε τον σχεδιαστή. Ξαφνικά την είδα και ρώτησα τη φίλη μου αν είναι η Αθηνά Ωνάση και μας το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο σχεδιαστής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος περιέγραψε την Αθηνά Ωνάση ως ιδιαίτερα προσιτή, ευγενική και κοινωνική, τονίζοντας τη θετική εντύπωση που του άφησε η σύντομη συνάντησή τους.

«Ήταν πάρα πολύ προσεγμένη, πολύ κοινωνική και ευγενική. Της ζήτησα να βγούμε μια selfie και δέχτηκε αμέσως», δήλωσε.

Η ζωή της Αθηνάς Ωνάση – Η τρομαγμένη και αγέλαστη κληρονόμος

Η ζωή της «χρυσής» κληρονόμου – και μοναδικής απογόνου του μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση – ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου του 1985 στο Νεϊγί συρ Σεν, στις όχθες του Σηκουάνα και λίγο έξω από το Παρίσι. Γονείς της η Χριστίνα Ωνάση και ο τέταρτος σύζυγός της, Τιερί Ρουσέλ – κληρονόμος της ομώνυμης γαλλικής φαρμακοβιομηχανίας.

Το ζευγάρι θα χωρίσει τρία χρόνια αργότερα, όταν η Χριστίνα θα ανακαλύψει ότι ο Τιερί την απατούσε και είχε αποκτήσει παιδί με το μοντέλο από την Σουηδία Γκάμπι Λάντχαγκε.

Η Χριστίνα Ωνάση δεν ξεπέρασε ποτέ τον χωρισμό και αποτέλεσμα ήταν η μικρή Αθηνά να αλλάζει συνεχώς σπίτια. Πότε βρισκόταν στη Γαλλία και πότε στην Ελβετία.