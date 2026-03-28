Burnout διαρκείας: Γιατί νιώθουμε κουρασμένοι χωρίς προφανή λόγο – «Μπαταρίες» που δεν γεμίζουν με ένα Σαββατοκύριακο

Ένα παράδοξο φαινόμενο εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια… Άνθρωποι που δεν δουλεύουν υπερβολικές ώρες ή δεν βρίσκονται σε εμφανώς τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα δηλώνουν μόνιμη κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και συναισθηματική απόσπαση.

Το «burnout διαρκείας» δεν είναι απλώς μόδα της αυτοβοήθειας αλλά ένα πολύπλευρο ψυχολογικό trend όπου η επιστήμη συναντά την καθημερινή εμπειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικοί στην ψυχική υγεία και νευροεπιστήμονες εξηγούν ότι η εξουθένωση προκύπτει από σωρεία μικρών, επίμονων πιέσεων και όχι μόνο από ώρες εργασίας ή απαιτητικούς προϊσταμένους.

Η νευροβιολογία φωτίζει μέρος του φαινομένου: το συνεχές ψυχικό φορτίο ενεργοποιεί μηχανισμούς στρες που εξαντλούν νευροδιαβιβαστές και διαταράσσουν τον ύπνο και την αποκατάσταση.

Όταν οι ώρες ανάπαυσης είναι τεχνικά επαρκείς αλλά χαμηλής ποιότητας – ύπνος με διακοπές, χρήση οθονών πριν τον ύπνο ή συνεχείς ειδοποιήσεις – το σώμα δεν προλαβαίνει να «καθαρίσει» τη φθορά της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα είναι μια αίσθηση μπαταρίας που δεν γεμίζει με ένα απλό Σαββατοκύριακο.

Στην εξίσωση μπαίνουν και οι κοινωνικές νόρμες.

Η σύγχρονη ζωή απαιτεί ταυτόχρονα επαγγελματική απόδοση, εικόνα, κοινωνική δραστηριότητα και συνεχή διαθεσιμότητα στα social media. Η συνεχής σύγκριση με επιλεγμένες όψεις της ζωής άλλων μειώνει την ικανοποίηση από την καθημερινότητα.

Η ψηφιακή υπερδιέγερση τροφοδοτεί την ψευδαίσθηση ότι πρέπει να είμαστε πάντα «ενεργοί», με αποτέλεσμα η εξάντληση να εμφανίζεται ως γενικευμένη ατονία χωρίς προφανή αιτία.

Αθώες συνήθειες συχνά επιδεινώνουν το πρόβλημα: άσκοπη, διακεκομμένη άσκηση χωρίς πρόγραμμα, ασταθής διατροφή, υπερκατανάλωση καφέ και αλκοόλ ως προσωρινή παρηγοριά και η συνεχής εναλλαγή σε μικρο‑εργασίες μέσα στην ημέρα τελικά αποσπούν και εξαντλούν την ενέργεια.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η λύση δεν απαιτεί πάντα δραστικές αλλαγές, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις: σταθερό ωράριο ύπνου, όρια στη χρήση ψηφιακών συσκευών, τακτική σωματική δραστηριότητα και χρόνος για μη παραγωγικές, απλές απολαύσεις που πραγματικά ανανεώνουν.

Η αναγνώριση των συμπτωμάτων πριν γίνουν χρόνια είναι κρίσιμη. Η απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που παλαιότερα χαροποιούσαν, η μειωμένη αντοχή στο στρες, η επιμονή αρνητικής διάθεσης και η δυσκολία στη λήψη αποφάσεων είναι σημάδια κινδύνου και παράλληλα πρόσκληση για δράση.

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας συστήνουν αρχικά αυτοαξιολόγηση και, όταν χρειάζεται, στοχευμένη παρέμβαση: ψυχοθεραπεία, τεχνικές διαχείρισης στρες και, όπου ενδείκνυται, ιατρικός έλεγχος για σωματικά αίτια κόπωσης.

Το burnout εκτός δουλειάς μας καλεί να επανεξετάσουμε τι σημαίνει ευεξία. Δεν είναι μόνο το αντίθετο της εργασιακής καταπόνησης αλλά το αποτέλεσμα μικρών, καθημερινών μεταβολών στον τρόπο ζωής και στις προσδοκίες μας.

Η αντιμετώπιση δεν αφορά αποκλειστικά την γυναίκα ή τον άνδρα, αλλά όλους όσοι αισθάνονται ότι η ενέργεια τους έχει στερέψει. Πρόκειται για επανεκτίμηση της αξίας της ανάπαυσης, της ποιότητας των σχέσεων και της απλής, καθημερινής φροντίδας.

Όσο πιο νωρίς αναγνωρίσουμε τα σημάδια, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αποφύγουμε την ολική εξουθένωση και να επανακτήσουμε την ενέργεια που χρειάζεται για να ζήσουμε με πληρότητα.