Δέσποινα Βανδή, Μελίνα Νικολαΐδη και Γιώργος Νικολαΐδης σε κοινή φωτογραφία – Το μήνυμα της τραγουδίστριας

Η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε στο instagram μια σειρά από φωτογραφίες για τον ερχομό του 2026. Σε μία από αυτές την βλέπουμε με τα δύο παιδιά της. Μελίνα Νικολαΐδη και Γιώργος Νικολαΐδης ποζάρουν με τη μητέρα τους χαμογελαστοί. Η κόρη της τραγουδίστριας γεννήθηκε το 2004 και ο γιος που απέκτησε με τον Ντέμη Νικολαΐδη το 2007.

Σε άλλες εικόνες, η Δέσποινα Βανδή είναι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ ξεχωρίζουν και φωτογραφίες από εμφανίσεις της στη σκηνή. Μελίνα Νικολαΐδη και Γιώργος Νικολαΐδης, βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της μητέρας του. Φροντίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους και να μην κεντρίζουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε το 2025 κάνοντας έναν απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε μέσα από στιγμιότυπα, τα οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της, στα social media. Η περασμένη χρονιά ήταν όπως φαίνεται καλή για την τραγουδίστρια, που συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.

«Καλώς ήρθες 2026! Ευχαριστώ 2025! Είμαι ευγνώμων» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή.

«Καλώς ήρθες 2026! Ευχαριστώ 2025! Είμαι ευγνώμων» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή.

Προ ημερών, η Μελίνα Νικολαΐδη καταγράφηκε σε πρωινή βόλτα της στη Γλυφάδα, ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Η 21χρονη κέντρισε τα βλέμματα με το στιλ και το χαμόγελό της.

Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης και Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και καταγράφηκαν να διασκεδάζουν όλοι μαζί, σε μπαρ της πόλης. Το ζευγάρι και ο δημοφιλής τραγουδιστής έδειχναν να απολαμβάνουν το εορταστικό κλίμα.