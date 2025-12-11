Δήμητρα Αλεξανδράκη και Γιάννης Σπαλιάρας υπήρξαν μαζί: «Με τσάκωσε» αποκάλυψε η influencer

Δήμητρα Αλεξανδράκη και Γιάννης Σπαλιάρας υπήρξαν ζευγάρι για ένα διάστημα στο παρελθόν. Το αποκάλυψε η influencer σε συνέντευξη που παραχώρησε στην διαδικτυακή εκπομπή του Fipster, στην οποία βρέθηκε ως καλεσμένη.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη προχώρησε στην αποκάλυψη μετά από σχετική ερώτηση. Ο Γιάννης Σπαλιάρης δεν είχε πει κάτι ανάλογο ποτέ. Οι δυο τους πάντως είχαν πραγματοποιήσει κοινές εξόδους στο παρελθόν και είχαν ποζάρει μπροστά σε φωτογράφους, από καταστήματα που διασκέδαζαν.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ρωτήθηκε από τον Fipster «με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», με εκείνη να απαντά: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Υπέκυψα»

«Μετά από πολλή πίεση που δέχτηκα η αλήθεια είναι. Είχε μακριά πόδια, πόσο να τρέξω; Με τσάκωσε τελικά» πρόσθεσε η influencer.

Στην ίδια συνέντευξη η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε και για τις σχέσεις της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Ήταν μια περίοδος που ήμουν πολύ πιεσμένη, με ανάγκασε να μιλάω με τον πρώην μου, ενώ δεν ήθελα. Υπήρξε μια οικονομική συναλλαγή στη μέση, η οποία εμένα με στεναχώρησε… Μπήκε πιο πάνω από την ανθρωπιά. Στο σήμερα που είμαι πιο νηφάλια και πιο συγκροτημένη, εννοείται δεν κρατάω κακία στον Δημήτρη, έχουμε κοινούς γνωστούς, κάνουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια» ανέφερε.