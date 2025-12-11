Lifestyle

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η πρώτη δήλωση μετά το νέο ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη – «Μιλάμε για μία μάχη που έχει έναν αντίπαλο»

Το πρώην ζευγάρι φαίνεται ότι περνάει κρίση στις διαπροσωπικές του σχέσεις
Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ιωάννα Τούνη
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ένα ξέσπασμα μέσω των social media είχε πριν από μερικές ώρες η Ιωάννα Τούνη με αφορμή μία πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου κι εκείνος ξεκαθαρίζει τη θέση του.

Το γνωστό μοντέλο είχε μιλήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τόσο για την Ιωάννα Τούνη όσο και για τη φημολογούμενη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου. Μετά τα νέα σχόλια που έκανε για εκείνον η πρώην του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε την Πέμπτη (11.12.2025) στο «Πρωινό» και είπε στον Τάσο Τεριάκη τη δική του θέση.

«Τον πήρα τηλέφωνο μετά από όλα αυτά. Καταρχάς μου είπε ότι “μιλάμε για μια μάχη που έχει έναν αντίπαλο. Εγώ δεν απαντάω, δεν θα απαντήσω ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει να απαντήσω σε όλα αυτά, με ενδιαφέρει μόνο ο Πάρης. Η προτεραιότητά μου είναι η προστασία του παιδιού. Προφανώς επιχειρείται η αποδόμηση του πατέρα, όχι του Δημήτρη Αλεξάνδρου”», είπε ο δημοσιογράφος.

«Ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια έχουν γίνει φύλλο και φτερό, βρε παιδιά. Χθες μετά την εκπομπή και αφού παίξαμε όλα αυτά, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω “ρε συ Δημήτρη πες μου τι γίνεται;”. Εγώ τι κατάλαβα;

Καταρχάς μου είπε: “εδώ μιλάμε για μία μάχη που έχει έναν αντίπαλο, εγώ δεν είμαι αντίπαλος. Δεν απαντάω, δεν θα απαντήσω ποτέ, δεν με ενδιαφέρει να απαντήσω σε όλα αυτά, με ενδιαφέρει μόνο ο Πάρης, η προτεραιότητά μου είναι η προστασία του παιδιού”. Προφανώς επιχειρείται η αποδόμηση του πατέρα, όχι του Δημήτρη Αλεξάνδρου», είπε ο Τάσος Τεργιάκης.

Σημειώνεται ότι με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Σοφία Μουτίδου τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάσημα ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
111
87
72
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Στέλιος Ρόκκος: «Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ την αγαπώ, μισώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό που την έχει όλη δικιά του»
«Πάτε καλά ρε! Θα πείτε στον Πάνο Ρούτσι να μην ξαναπιεί ένα ποτό και να μην ακούσει τραγούδι;», είπε για την έξοδο του χαροκαμένου πατέρα των Τεμπών στα μπουζούκια
Στέλιος Ρόκκος
Newsit logo
Newsit logo