Δήμος Αναστασιάδης: Αυτές είναι οι 3 Ελληνίδες τραγουδίστριες που θεωρεί ως κορυφαίες όλων των εποχών

Ο Δήμος Αναστασιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ποιες είναι οι τρεις Ελληνίδες τραγουδίστριες που θεωρεί ως κορυφαίες. Συμπλήρωσε από τη νέα γενιά, δεν τον συγκινεί καμία φωνή.

Ο Δήμος Αναστασιάδης τοποθέτησε στην κορυφή την Σωτηρία Μπέλλου και αμέσως μετά έβαλε την Χάρις Αλεξίου και την Ελευθερία Αρβανιτάκη, με την οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω μια αδυναμία στη Σωτηρία Μπέλλου. Η Χάρις Αλεξίου νομίζω ότι είναι η γυναίκα που με έχει κάνει να κλάψω περισσότερες φορές απ’ όλους. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, πέρασα πολύ ωραία εκείνη την εποχή μαζί της. Έχουμε απίστευτες φωνές στην Ελλάδα» είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Συμπλήρωσε στη σχετική ενότητα της συζήτησης πως: «Από τις νέες Ελληνίδες τραγουδίστριες, δεν με συγκινεί καμία. Από 35 και πάνω μπορώ να πω πολλές. Όταν έχεις μεγαλώσεις με φωνές – μεγαθήρια, όπως Βίκυ Μοσχολιού, Χάρις Αλεξίου, τι να πεις; Κάτι χάνεται, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για εμάς τους άντρες».

«Δε περιμέναμε ότι θα είμαστε τόσα χρόνια μαζί με τη Τζένη Θεωνά. Στην πραγματικότητα, όταν γνωριστήκαμε, πιστεύαμε ότι θα χωρίσουμε την επόμενη μέρα. Τελικά είναι μια σχέση που άντεξε και αντέχει στον χρόνο. Η ζωή καμιά φορά έχει περισσότερη φαντασία από εμάς. Είμαι καψούρης» παραδέχτηκε ο Δήμος Αναστασιάδης, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2025.