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Δώρα Παντέλη: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης, ενώνονται αυτήν την ώρα με τα δεσμά του γάμου στον ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Πριν τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (25.07.2026) ο Τζον Μεραμβελιωτάκης βρισκόταν έξω από την εκκλησία, περιμένοντας τη γυναίκα της ζωής του να φτάσει και να ξεκινήσει το μυστήριο. Η Δώρα Παντέλη εμφανίστηκε εκεί, μερικά λεπτά αργότερα, κλέβοντας τα βλέμματα και τις εντυπώσεις με το υπέροχο νυφικό της φόρεμα.

Η αθλητικογράφος συνοδευόταν από την οικογένειά της και ο πατέρας την παρέδωσε στον άντρα της ζωής της, ώστε να ξεκινήσει το μυστήριο του θρησκευτικού τους γάμου. 

Μετά τον γάμο, πρόκειται να ακολουθήσει δεξίωση σε γνωστό μαγαζί της παραλιακής.

Δώρα Παντέλη
Περιμένοντας τη νύφη
Δώρα Παντέλη
Οι άντρες της ζωής της NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη φτάνοντας στην εκκλησία NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Έλαμπε από ευτυχία NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Το ζευγάρι έξω από την εκκλησία NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Η Δώρα Παντέλη στην ομορφότερη στιγμή της ζωής της NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Έτοιμοι για να ξεκινήσει το μυστήριο NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δώρα Παντέλη
Το ζευγάρι βρίσκεται στην καλύτερή του φάση / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες πριν ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες του μονάκριβου γιου της και εξομολογήθηκε πώς αισθάνεται από τη στιγμή που έγινε μητέρα.

Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί την ημέρα των πρώτων γενεθλίων του γιου του και η αθλητικογράφος με αυτήν την αφορμή έκανε μία συγκινητική ανάρτηση.

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