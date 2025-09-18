Ελένη Μενεγάκη: Η συνάντηση με ρεπόρτερ στο αεροδρόμιο ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο – «Αγάπη μου σε κλείνω»

Η Ελένη Μενεγάκη παραχώρησε δηλώσεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά την επιστροφή της από το Εδιμβούργο. Η παρουσιάστρια αντέδρασε με ένα πλατύ χαμόγελο όταν είδε τους ρεπόρτερ και τις κάμερες στο οπτικό της πεδίο, ενώ έσπευσε να κλείσει το τηλέφωνο.

«Τι έγινε παιδιά; Ωραία υποδοχή μου έχετε», απάντησε αρχικά η Ελένη Μενεγάκη στους ρεπόρτερ και στη συνέχεια είπε στο τηλέφωνο, λογικά στον Μάκη Παντζόπουλο: «Αγάπη μου, σε κλείνω κι έρχομαι».

Η Ελένη Μενεγάκη είπε στη συνέχεια στους ρεπόρτερ: «Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά, σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή χρονιά και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Όλα καλά με το παιδί μου, τακτοποιηθήκαμε και επιστρέψαμε πίσω, από το κρύο στη ζέστη».

Η ίδια παρόλο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται εκτός τηλεόρασης προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της και τον σύζυγό της, πάντα στέκεται στους δημοσιογράφους που την περιμένουν και παραχωρεί δηλώσεις, χωρίς ωστόσο να απαντά στα συνεχή ερωτήματα που την θέλουν να γυρνά στην τηλεόραση.

Η επίσκεψή της στη Σκωτία δείχνει πως η Ελένη Μενεγάκη δεν φοβάται να δοκιμάσει διαφορετικές εμπειρίες. Άλλωστε, η ίδια ξέρει καλά να απολαμβάνει τη ζωή σε όλες της τις εποχές και με κάθε καιρό.