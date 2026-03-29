Έλλη Κοκκίνου: Η Μαρινέλλα ήταν μια αιώνια έφηβη, «έφυγε» όπως ήθελε με ένα μικρόφωνο στο χέρι

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε για την Μαρινέλλα στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1. Ανέφερε ότι την λάτρεψε και ότι συνήθιζε να γονατίζει μπροστά της όταν την συναντούσε. Συναισθηματικά φορτισμένη, έφερε στο μυαλό της μια σειρά από εικόνες από τότε που ήταν παιδί, μέχρι τα τελευταία χρόνια όταν προσπαθούσε να βρει χρόνο για να την απολαύσει στα νυχτερινά κέντρα που εμφανιζόταν.

Όπως είπε η Έλλη Κοκκίνου: «Λίγα λόγια για τη Μαρινέλλα δεν αρκούν, φυσικά δεν μπορώ να πω πολλά. Όλος ο κόσμος έχει ταραχτεί, εμείς οι καλλιτέχνες ίσως λίγο περισσότερο. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τη μορφή της, με τη μουσική της, με τη μαγική, ανεπανάληπτη, εκφραστική φωνή της. Τη θυμάμαι σαν τώρα, όταν ήμουν κοριτσάκι, να τη βλέπω στις ελληνικές ταινίες. Ήταν η πρώτη μου αγάπη αυτή. Μόνο να τη λατρέψεις μπορούσες.

Η φωνή της, η προσωπικότητά της, η μοναδικότητά της, η αγάπη της για τον κόσμο, η αγάπη της για αυτό που έκανε. Ήταν μια αιώνια έφηβη. «Έφυγε» όπως εκείνη ήθελε, με ένα μικρόφωνο στο χέρι, πάνω στη σκηνή που υπεραγαπούσε, μαζί με τον κόσμο που υπεραγαπούσε, που ήθελε πάρα πολύ να δίνει στον κόσμο.

Ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκε, που είχα πάει στο Nox, την είχα δει. Και αυτό που θυμάμαι ήταν ότι πήγα στα καμαρίνια… Πάντα όταν την έβλεπα, γονάτιζα στα πόδια της, σαν να ήμουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, πολύ μικρή μπροστά της. Πάντα μου χάιδευε το κεφάλι και τους ώμους, γέλαγε με αυτό που έκανα εγώ. Εγώ το έκανα γιατί ήθελα να τη νιώσω πολύ κοντά μου και λόγω σεβασμού. Και δάκρυζα, από πολύ μικρή την έβλεπα και δάκρυζα. Πόσο μάλλον όταν την έβλεπα προσωπικά» εξομολογήθηκε συγκινημένη η Έλλη Κοκκίνου.

Μια άλλη τραγουδίστρια της γενιάς της, η Πέγκυ Ζήνα έγραψε για την Μαρινέλλα, πως οι συμβουλές που τους είχε δώσει αποδείχθηκαν καθοριστικές για την επαγγελματική πορεία και σταδιοδρομία της.