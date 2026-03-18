Evangelia: «Θα παντρευτώ του χρόνου το καλοκαίρι, δεν πρόλαβα με τον εθνικό τελικό να κάνω και γάμο»

Η Evangelia μίλησε για τον γάμο της, τον οποίο, όπως αποκάλυψε δε θα μπορέσει να πραγματοποιήσει άμεσα, λόγω της συμμετοχής της στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Η νεαρή τραγουδίστρια έδωσε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και προβλήθηκαν την Τετάρτη (18.03.2026). Η Evangelia ανέφερε ότι ο γάμος της με τον σύντροφό της, Jay, θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, καθώς φέτος δεν πρόλαβε να τον προγραμματίσει.

«Δεν έχουν σταλεί προσκλητήρια γάμου. Πρέπει να δούμε ακόμα τι ακριβώς θα κάνουμε. Του χρόνου το καλοκαίρι λέμε. Α, δεν πρόλαβα, με τον εθνικό τελικό και όλα αυτά, να κάνω και γάμο», είπε η Evangelia.

«Λέμε να κάνουμε τον γάμο στην Κρήτη», αποκάλυψε ακόμα η νεαρή τραγουδίστρια.

Πριν από τον ελληνικό τελικό, η Evangelia ανέφερε στην «Στούντιο 4» ότι αποφάσισε την τελευταία στιγμή να πάρει μέρος.

«Πάντα έλεγα πως θα στείλω αν πιστεύω ότι έχω τραγούδι. Ε, περίπου 10 μέρες πριν το τέλος της προθεσμίας, μία εβδομάδα, πριν, μας “έκατσε” το τραγούδι», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Evangelia.