Γιώργος Μαρίνος: Ο καλλιτεχνικός χώρος αποχαιρετά τον μεγαλύτερο Έλληνα σόουμαν – «Κορυφαίος, αυθεντικός, χαρισματικός»

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών την Τρίτη (10.03.2026) και ο χαμός του έχει γεμίσει θλίψη το πανελλήνιο. Πλήθος καλλιτεχνών από όλους τους χώρους «αποχαιρέτησαν» τον μεγαλύτερο Έλληνα σόουμαν, κάνοντας συγκινητικές αναρτήσεις στα social media.

Ο Γιώργος Μαρίνος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και ζούσε ήρεμα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό χώρο και ο Γιώργος Νταλάρας, η Ρούλα Κορομηλά, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ελένη Δήμου, η Καίτη Φίνου και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του δημοσίως.

«Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός καλλιτέχνης. Πρωτοπόρος, με σπάνιο ταλέντο, καταλυτικό χιούμορ, ευρηματικός, εργατικός, θαρραλέος, τρυφερός, ευθύς, γενναίος και γενναιόδωρος. Χάραξε μία φωτεινή πορεία μόνος του. Μια πορεία απόλυτα στηριγμένη στη δική του έμπνευση και στις δικές του δυνάμεις. Και αυτό είναι που τον έκανε ξεχωριστό. Αντίο Γιώργο», έγραψε στο story που ανέβασε στο Instagram ο Γιώργος Νταλάρας.

«Μοναδικός κυριολεκτικά.

Ο μεγαλύτερος, κορυφαίος, αυθεντικός, χαρισματικός, ανυπέρβλητος, εκρηκτικός showman της ελληνικής τηλεόρασης. Με το αστείρευτο ταλέντο του έλαμψε και φώτισε την ελληνική σκηνή και χάρισε μοναδικές αξεπέραστες αναντικατάστατες στιγμές στην τηλεόραση.

Αντίο Γιώργο Μαρίνο. Είχες και θα έχεις τον θαυμασμό, τον σεβασμό και τη βαθιά μου εκτίμηση για πάντα», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.

«Μόνο θλίψη», έγραψε ο Νίκος Μουρατίδης.

Αντίο στον μεγάλο σόουμαν και ηθοποιό Γιώργο Μαρίνο, τον άνθρωπο που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, που άνοιξε νέους δρόμους στην σάτιρα και στην προοδευτική σκέψη. Είχα την μεγάλη τύχη και τιμή να συνεργαστώ μαζί του το 95-96 στο επιτυχημένο Ciao Antenna όπου ερμήνευα τον γιο του σε μια σατυρική παραλλαγή της “Λάμψης”. Ως Ελπίδα Φρούδου ο Γιώργος Μαρίνος ξεδίπλωνε όλο το ταλέντο του.

Μας περιέβαλε όλους και μας φρόντιζε με αγάπη… Μόνο καλά έχω να θυμάμαι από αυτόν και από την συνεργασία μας και από την ηθοποιία του σε ό,τι κι αν έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την “Δεσποινίδα Μαργαρίτα” του που ήταν απολαυστικός. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιώργο Μαρίνο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Έτσι θα σε θυμάμαι με το χαμόγελό σου», έγραψε η Ελένη Δήμου, δημοσιεύοντας μία κοινή της φωτογραφία με τον Γιώργο Μαρίνο.

«Από τους πρώτους σόουμαν της Ελλάδας έφυγε για το φως… Καλό ταξίδι Γιώργο Μαρίνο…», έγραψε στη δική της ανάρτηση η Καίτη Φίνου.

Μοναδικός, ταλαντούχος, χαρισματικός. μπροστάρης!

Μπροστάρης στο σόου, στην πίστα, στο σανίδι, στην αποδοχή του εαυτού και της “εξωτερίκευσης” της σεξουαλικής ταυτότητας, στην πραγματική συμβολή στην ορατότητα. Tα δύο συγκεκριμένα αποσπάσματα στο βίντεο που αναρτώ εδώ, τα λένε όλα…

Όποτε αναφέρομαι δημόσια σε δύσκολα χρόνια για τους ομοφυλόφιλους που περάσαμε κάποιοι την δεκαετία του ’90, κάπου σε μια γωνιά του μυαλού, νιώθω μια ντροπή για όσα λέω, γιατί υπάρχεις πάντα εσύ και η σκέψη “τι να πούμε εμείς στον Γιώργο που είχε το σθένος στα τέλη της δεκαετία του ’60;”

Η γνωριμία και οι ραδιοφωνικές μας συνεντεύξεις, είναι πάντα από τις πιο απολαυστικές -λόγω και του ανεπανάληπτου δολοφονικού σου χιούμορ- αλλά και από πιο τιμητικές μου στιγμές στα media.

Καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση με τη μαμά που τόσο αγαπούσες», έγραψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Καλό ταξίδι Γιώργο Μαρίνο! Σου οφείλουμε τόσα πολλά… Ήσουν φως», έγραψε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Ο Κώστας Τουρνάς πριν από λίγο καιρό είχε αποκαλύψει ότι για τον Γιώργο Μαρίνο είχε γράψει το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο».