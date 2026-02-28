Γιώργος Μαζωνάκης: Με μουστάκι μετά το χειρουργείο στη χολή – Βίντεο από την εμφάνισή του στα μπουζούκια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε με μουστάκι μπροστά στους θαυμαστές του, το βράδυ της Παρασκευής (27-02-2026), στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται τη φετινή σεζόν. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έδειχνε σε «φουλ» φόρμα να το απολαμβάνει μπροστά στον κόσμο που τον αποθέωνε. Ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες του, που τον έχουν καθιερώσει τις τελευταίες δεκαετίες και απέσπασε ουκ ολίγες φορές, τα θερμά χειροκροτήματα των θαμώνων. Το νέο του look ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητο.

Σε βίντεο που ανέβασαν θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται να τραγουδάει ευδιάθετος με το μαύρο μουστάκι του, να κεντρίζει τα βλέμματα. Όπως έλεγαν ορισμένοι, ο καλλιτέχνης ξέρει να υποστηρίζει τις αλλαγές στην εμφάνισή του και το έχει αποδείξει διαχρονικά.

Η επανεμφάνισή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια της υγείας του, που ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου, όταν εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο με συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν σε ίωση και κοιλιακό άλγος.

Κατά τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης, γεγονός που τον οδήγησε στο χειρουργείο για την αφαίρεση της χολής. Μετά το εξιτήριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε σπίτι του για να αναρρώσει πλήρως και το βράδυ της Παρασκευής επέστρεψε μπροστά στους θαυμαστές του.

Το χειρουργείο στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου (14-02-2026). Ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε λίγες ώρες αργότερα και μίλησε μαζί του.

Μετά την περιπέτεια υγείας του ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει σε ανάρτησή του: «Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Hello. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές σας, για περαστικά, για να είμαστε καλά από υγεία. Την Πέμπτη δεν μπορούσα να εμφανιστώ, είμαστε σε ανάρρωση ακόμα. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο Σάββατο εμφανίζομαι κανονικά στην Ακτή. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι.