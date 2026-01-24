Γιώργος Θαναηλάκης: Στην αρχή αυτό με το Luben ήταν λίγο ενοχλητικό, σκεφτόμουν ότι γινόμουν ρεζίλι

Για τις στιγμές που έχει γίνει viral κατά τη μετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων μίλησε ο Γιώργος Θαναηλάκης.

O γνωστός παρουσιαστής στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο (24.01.2026) και μίλησε για το «Deal» αναφέρθηκε και στο Luben. Για την ακρίβεια, ο Γιώργος Θαναηλάκης αναφέρθηκε στα βίντεο του Luben.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην αρχή αυτό με το Luben ήταν λίγο ενοχλητικό, σκεφτόμουν ότι γινόμουν ρεζίλι. Μετά, όμως, συνειδητοποίησα ότι με έχουν μάθει όλοι οι πιτσιρικάδες, που πλέον του συναντώ στον δρόμο και θέλουν όλοι να με βγάλουν φωτογραφία», εκμυστηρεύτηκε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής του Deal.

«Γίνεται ένας χαμός. Είναι ωραία όλα αυτά. Κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων αγώνων συμβαίνουν διάφορα, συνήθως τεχνικά προβλήματα, εκεί που θες να είσαι ήρεμος στην αρχή για να μπεις στο πνεύμα του αγώνα», είπε ακόμα.

«Μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι όμως, έρχονται άνθρωποι από πάνω σου γιατί δεν έχεις καλή σύνδεση με την Αθήνα, σου βγάζουν τα καλώδια και συ δεν μπορείς να δεις ούτε καν την ενδεκάδα», δήλωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Θαναηλάκης.