H Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήγε ξανά να διασκεδάσει στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Στο πλευρό της ο γιος της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόλις ημέρες η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θέλησε να διασκέδασε στα μπουζούκια. Μάλιστα και αυτή τη φορά επέλεξε να επισκεφθεί το νυχτερινό μαγαζί που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τη Δέσποινα Βανδή. Μάλιστα, είχε στο πλευρό της και τον μονάκριβο γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μεγάλη αδυναμία στον γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι, τον οποίο έχει αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον επιχειρηματία Έρικ Βιλένσι. Μητέρα και γιος, ο οποίος συνοδευόταν από μία ξανθιά κοπέλα, κατέφθασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο (20-21.12.2025) στο γνωστό κέντρο της Αθήνας, συνοδεία της ασφάλειας της ισχυρής κυρίας των ΗΠΑ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ ήταν κομψή και απλή σε αυτή τη δημόσια έξοδό της, επιλέγοντας ένα total black σύνολο που ταίριαζε άψογα στη σιλουέτα της.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025), που ήταν η πρεμιέρα του σχήματος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πάλι εκεί και διασκέδαζε μαζί με τη Μαριάννα Λάτση, που είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Επίσης, πρόσφατα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπου βρισκόταν και η Μαριάννα Λάτση.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα έδωσε μία συνέντευξη στο περιοδικό Grace που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» και δήλωσε ότι νιώθει τυχερή που θα γιορτάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.