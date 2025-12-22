Lifestyle

H Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήγε ξανά να διασκεδάσει στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Στο πλευρό της ο γιος της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι

Στιγμές διασκέδασης για μητέρα και γιο
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε ξανά με τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόλις ημέρες η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θέλησε να διασκέδασε στα μπουζούκια. Μάλιστα και αυτή τη φορά επέλεξε να επισκεφθεί το νυχτερινό μαγαζί που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τη Δέσποινα Βανδή. Μάλιστα, είχε στο πλευρό της και τον μονάκριβο γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι. 

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μεγάλη αδυναμία στον γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι, τον οποίο έχει αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον επιχειρηματία Έρικ Βιλένσι. Μητέρα και γιος, ο οποίος συνοδευόταν από μία ξανθιά κοπέλα, κατέφθασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο (20-21.12.2025) στο γνωστό κέντρο της Αθήνας, συνοδεία της ασφάλειας της ισχυρής κυρίας των ΗΠΑ. 

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ντυμένη με ένα total black σύνολο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η πρέσβης των ΗΠΑ ήταν κομψή και απλή σε αυτή τη δημόσια έξοδό της, επιλέγοντας ένα total black σύνολο που ταίριαζε άψογα στη σιλουέτα της. 

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι λάτρης της ελληνικής μουσικής / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025), που ήταν η πρεμιέρα του σχήματος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πάλι εκεί και διασκέδαζε μαζί με τη Μαριάννα Λάτση, που είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Ρόναν Άντονι Βιλένσι
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήγε στο γνωστό κέντρο μαζί με τον γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ρόναν Άντονι Βιλένσι
Ο Ρόναν Άντονι Βιλένσι με τη συνοδό του / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Επίσης, πρόσφατα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπου βρισκόταν και η Μαριάννα Λάτση.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκεδάζει με το πρόγραμμα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Κωνσταντίνος Αργυρός
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην πίστα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα έδωσε μία συνέντευξη στο περιοδικό Grace που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» και δήλωσε ότι νιώθει τυχερή που θα γιορτάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.

