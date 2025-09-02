Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποχαιρετά το καλοκαίρι, φορώντας το μπικίνι της

Πίσω στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (01.09.2025) η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ωστόσο το μυαλό και η καρδιά της παραμένουν ακόμα σε mood διακοπών.

Έτσι, η γνωστή επιχειρηματίας και influencer το μεσημέρι της Τρίτης (02.09.2025) μοιράστηκε μία σειρά από άκρως καλοκαιρινές φωτογραφίες, στην οποίες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φοράει ένα από τα αγαπημένα της μπικίνι και ποζάρει με χάρη στον φακό, ενώ είναι σε μία ειδυλλιακή παραλία.

Οι φετινές διακοπές ήταν ξεχωριστές, καθώς τη βρήκαν ερωτευμένη! Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» διατηρεί σοβαρή σχέση με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκούδη και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο, στο οποίο φαίνονται οι… σκιές τους.

Στη νέα της ανάρτηση, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φοράει ένα μαύρο μπικίνι με ροζ λεπτομέρειες και δείχνει λαμπερή και χαρούμενη.

«Your favorite Senorita», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της και σημαίνει η «αγαπημένη σου κυρία».

Τη Δευτέρα η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είχε ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ένα άλλο story, με το οποίο ενημέρωνε τους followers της ότι επέστρεψε στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

«Είμαι αυτοδημιούργητη. Ξεκίνησα από το μηδέν ως επιχειρηματίας, έχοντας στο κέντρο της Αθήνας κατάστημα µε ρούχα. Επένδυσα στον εαυτό µου, στην ποιότητα της δουλειάς µου και στη σχέση µου µε τον κόσμο», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η γνωστή επιχειρηματίας το ένθετο «Secret» των «Παραπολιτικών» και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.