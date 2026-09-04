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Η Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους – Οι μαγευτικές στιγμές στο Instagram

Είναι η πρώτη φορά που η κορούλα τους πηγαίνει στο εξωτερικό
Κατερίνα Καινούργιου, Παναγιώτης Κουτσουμπής
H Kατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους
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Ένα ταξίδι αναψυχής στο όμορφο Παρίσι πραγματοποιούν αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι που κάνει το ζευγάρι στο εξωτερικό μαζί με την κορούλα του, Ξένια.

Η Κατερίνα Καινούργιου την Τετάρτη (03.09.2026) δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά που έχει μαζί της και το μωρό της, όλα είναι διαφορετικά. Μάλιστα, σε μία από αυτές, η παρουσιάστρια ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Παναγιώτη Κουμπουτσή, ο οποίος έχει στον μάρσιππο την κόρη τους.

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου μετά από στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στην Πάρο και άλλους ειδυλλιακούς προορισμούς της Ελλάδας, τη Δευτέρα (31.08.2026) πήγε για ψώνια με την κορούλα της, η οποία είναι πλέον 5 μηνών.

«Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι αγάπη και μετά έγινα μητέρα», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα μέσω του Instagram η Κατερίνα Καινούργιου.

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