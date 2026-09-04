Κατερίνα Στικούδη: «Ο Βαγγέλης Σερίφης είναι εξαιρετικός και είμαι τυχερή, είμαστε μαζί 17 χρόνια»

Η Κατερίνα Στικούδη έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια στο πλάι του Βαγγέλη Σερίφη, με τον οποίο συμπορεύονται τα τελευταία 17 χρόνια και είναι γονείς δύο παιδιών.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που φέτος θα δούμε στη σειρά «Μπλε ώρες», ήταν την Πέμπτη (04.09.2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Το είδωλό σου». Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Κατερίνα Στικούδη, αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Βαγγέλη Σερίφη.

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«Δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον. Θέλει να πάει κάπου με τους φίλους του και θα πάει. Εγώ έχω τα χόμπι μου», είπε για τον γάμο της η Κατερίνα Στικούδη.

«Προσέχω την ψυχολογία μου γιατί η γυναίκα ή ένα ζευγάρι γενικά όταν έρχεται ένα παιδί, ένα νέο μέλος στην οικογένεια, έρχονται τα πάνω κάτω. Θέλεις χρόνο να βρεις τον εαυτό σου, τα πατήματά σου, όχι πιο πολύ τα ορμονικά σου. Αυτό μπορεί να πάρει και δύο τρία χρόνια. Να βρεις λίγο την ισορροπία στην καθημερινότητα, το ρυθμό. Εμένα με βοηθάει η άθληση, με βοηθάει να είμαι καλά μέσα μου, να έχω καθαρό μυαλό», εξομολογήθηκε ακόμα η Κατερίνα Στικούδη για την προσωπική της ζωή.

Έπειτα, αναφέρθηκε τόσο στη μητρότητα όσο και στον γάμο της με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, δηλώνοντας ότι είναι εξαιρετικός σύντροφος.

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«Πίστευα ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Έτσι έχω μάθει, να μην έχω ανάγκη κανέναν. Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο χέρι, μια βοήθεια, είτε μια γιαγιά, είτε ένας άνθρωπος… Δεν τελειώνει η ζωή. Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα για να έρθει κάποιος για να μπορώ να κοιμηθώ 1-2 ώρες. Είναι δύσκολη η αρχή και είναι πράγματα που δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτά», δήλωσε η Κατερίνα Στικούδη.

Για τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, η Κατερίνα Στικούδη, δήλωσε: «Τα παιδιά είναι 5 και 2,5 και το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης. Είναι εξαιρετικός και είμαι τυχερή. Είμαστε μαζί 17 χρόνια. Είχαμε γνωριστεί στο “Mega Star”».

Παράλληλα, η Κατερίνα Στικούδη θέλησε να αναφερθεί στη γνωριμία της και στον θαυμασμό που τρέφει προς το πρόσωπο της Ανθής Βούλγαρη.

«Σ’ αγαπάω πάρα πολύ. Σε ξέρω πολλά χρόνια, χαίρομαι για ό,τι έχεις καταφέρει, δεν σου χαρίστηκε τίποτα. Έχεις δώσει τους προσωπικούς σου αγώνες και εργασιακά και σαν μανούλα, είσαι καταπληκτική και μπράβο σου», είπε.

«Το λέω με αγάπη… είσαι πολύ δυνατή, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εγώ λέω σε όλες τις γυναίκες ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Απλά πάρτε το απόφαση», ανέφερε ακόμα η Κατερίνα Στικούδη στην Ανθή Βούλγαρη, σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Κατερίνα Στικούδη εμφανίστηκε να κάνει deadlift, προσπαθώντας να σηκώσει 100 κιλά.