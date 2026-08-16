Η Αθηνά Οικονομάκου σε οικογενειακές διακοπές με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά – Οι εικόνες που μοιράστηκε στα social media

Η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της όχι μόνο τον Μπρούνο Τσερέλα, αλλά και τα δύο παιδιά της, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Μέσα από τα social media, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται μικρές εικόνες από τις διακοπές τους, με τις βουτιές, τα παιχνίδια στο νερό και τις χαλαρές στιγμές να έχουν την τιμητική τους. Ο Μπρούνο Τσερέλα βρίσκεται φυσικά μαζί τους, με την οικογένεια να απολαμβάνει χρόνο μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Μετά το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία και τα Μπόρα Μπόρα, το καλοκαίρι συνεχίζεται με πιο οικογενειακή διάθεση.

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Αρχικά, η ηθοποιός δεν είχε αποκαλύψει πού ακριβώς βρίσκονται. Λίγο αργότερα, όμως, μέσα από ένα story της φαίνεται πως έδωσε την απάντηση, αναφέροντας ότι βρίσκεται στην Τζουλιάνοβα (Giulianova), μια παραθαλάσσια πόλη στην επαρχία Τέραμο, στην περιοχή του Αμπρούτσο της Ιταλίας.

Οι φωτογραφίες που ανεβάζει έχουν έντονο καλοκαιρινό χρώμα. Θάλασσα, πισίνα και αμέτρητες βουτιές γεμίζουν τις ημέρες τους, ενώ ο Μάξιμος και η Σιέννα φαίνεται να απολαμβάνουν στο έπακρο τα παιχνίδια στο νερό.

Για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Μάιο με μια διακριτική τελετή στην Πλάκα, ενώ στα τέλη Ιουνίου ακολούθησε η τριήμερη γαμήλια γιορτή τους στην Πάρο.

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Με τις γαμήλιες εκδηλώσεις και το ταξίδι του μέλιτος πλέον πίσω τους, οι δυο τους έχουν περάσει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, έχοντας μαζί τους τα παιδιά και γεμίζοντας το καλοκαιρινό τους άλμπουμ με όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Και αν κρίνουμε από όσα μοιράζεται η ηθοποιός, το πρόγραμμα στην Ιταλία δεν χρειάζεται πολλά: βουτιές, παιχνίδι, ξεκούραση και όσο περισσότερος χρόνος γίνεται όλοι μαζί.