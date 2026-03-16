Η εγκυμονούσα Αλεξάνδρα Νίκα φωτογραφίζει τον Κωνσταντίνο Αργυρό και δείχνει πόσο έχει φουσκώσει η κοιλιά της

Μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής τους διανύουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς σε λίγο καιρό αναμένεται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους.

Μάλιστα, πρόσφατα το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε στην Αμερική μαζί με τον γιο τους, Βασίλη, καθώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε μία προγραμματισμένη sold out συναυλία στο Σικάγο. Ο γνωστός τραγουδιστής και η Αλεξάνδρα Νίκα κρατούν χαμηλό προφίλ γύρω από την προσωπική τους ζωή και σπάνια μοιράζονται κοινά τους στιγμιότυπα στα social media.

Η σύζυγος του γνωστού καλλιτέχνη την Κυριακή (15.03.2026) ανέβασε δύο φωτογραφίες της, δίνοντας στους θαυμαστές τους μία μικρή… γεύση από την καθημερινότητά τους.

Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός να οδηγεί το αυτοκίνητο του και η Αλεξάνδρα Νίκα να τον φωτογραφίζει. Παράλληλα, η επιχειρηματίας εξέφρασε δημοσίως και την αγάπη της για τον σύζυγό της, γράφοντας ως λεζάντα: «Mi amor», που σημαίνει «αγάπη μου».

Λίγο αργότερα, η εγκυμονούσα πήγε στο γυμναστήριο και έβγαλε μία selfie, την οποία στη συνέχεια μοιράστηκε στα social media. Μέσω αυτής της πόζας φαίνεται πόσο πολύ έχει φουσκώσει η κοιλιά της όμορφης συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο και το δεύτερο παιδί τους θα είναι κοριτσάκι.