Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος: Αυτά τα πράγματα είναι πληκτικά

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έκανε τις πρώτες δηλώσεις της on camera, μετά το πρόστιμο που έλαβε από την τροχαία τα ξημερώματα της Παρασκευής (12.12.2025) και την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 60 μέρες. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ψύχραιμη στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, χωρίς να θέλει να δώσει συνέχεια.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη πιάστηκε από την Τροχαία, όπως αποκάλυψαν ο Δημήτρης Πώποτας και η Άρια Καλύβα την Τρίτη (12.12.2025) όταν οδηγούσε το μηχανάκι της στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο έλεγχος της τροχαίας πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, γύρω στις 03:00 και η 42χρονη Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από ό,τι επιτρέπει ο νόμος για τα δίκυκλα.

Λίγο νωρίτερα η ερμηνεύτρια ήταν στο πάρτι που διοργάνωσαν οι Rainbow Mermaids σε γνωστό στέκι στο κέντρο της Αθήνας για να γιορτάσουν τα δύο χρόνια από την ημέρα της δημιουργίας των δύο drag queens.

Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια ανέφερε πως δεν στεναχωρήθηκε και δεν θέλει να ασχολείται με πράγματα που είναι πληκτικά. «Μια χαρά είμαι, ταξιδεύω στην Αγγλία. δεν αποφορτίζω μπαταρίες, είμαι συνέχεια στο θέατρο. Δεν στεναχωρήθηκα, ρε παιδιά. Δεν νομίζω ότι πήρε κάποια έκταση. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι, αυτά τα πράγματα είναι πληκτικά», ανέφερε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχει με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της και πολύ ταλέντο. Μάλιστα, στο παρελθόν έχει δώσει μία μεγάλη μάχη με τη ζυγαριά της, ενώ παράλληλα έχει δεσμό με τον δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο.