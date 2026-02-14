Η Ιωάννα Τούνη για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και τον γιο της: «Πόσο γρήγορα μεγαλώνουν ρε συμπεθέρες;»

Η Ιωάννα Τούνη έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αφιερωμένη στο γιο της Πάρη, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Η influencer και επιχειρηματίας επέλεξε μια παλαιότερη φωτογραφία του παιδιού της, από την εποχή που δεν είχε συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο της ζωής του.

Η Ιωάννα Τούνη είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει. Ωστόσο στην ανάρτησή της, λίγες ώρες πριν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, επέλεξε να μην αναφερθεί στον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, αλλά στον γιο της. Τον μικρό Πάρη, που έδωσε άλλο νόημα στη ζωή της.

«Αύριο είναι η ημέρα των ερωτευμένων και εγώ έχω να δηλώσω forever in love με τον γιο μου. Επίσης το κινητό μου πετάχτηκε και αυτή η σούπερ cute φωτογραφία -που ο Πάρης είναι λιγότερο από ενός έτους- και έχει ταΐσει τα πάντα, εκτός από τον εαυτό του! ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΡΕ ΣΥΜΠΕΘΕΡΕΣ;» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Η Influencer και επιχειρηματίας έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο καθοριστική υπήρξε για τη ζωή της η μητρότητα. Η επιλογή της να δημοσιεύσει μια παλαιότερη φωτογραφία του παιδιού της, ειδικά σε μια ημέρα με έντονο συμβολισμό, αναδεικνύει τη σημασία που δίνει στον ρόλο της ως μητέρα.

Η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Πέμπτης (05.02.2026) είχε αποκαλύψει στους followers της στο Instagram ότι βρίσκεται με τον αγαπημένο της στη Σαουδική Αραβία.

Όπως είχε αποκαλύψει η Ιωάννα Τούνη ο αγαπημένος της διοργάνωσε και της έκανε δώρο αυτό το ταξίδι για την επέτειό τους,