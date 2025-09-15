Η Ιωάννα Τούνη για τις «μπηχτές» του Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη φημολογούμενη νέα σχέση της

Η Ιωάννα Τούνη παραχώρησε νέες δηλώσεις μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και ρωτήθηκε τόσο για τις αινιγματικές αναρτήσεις που έχει κάνει κατά καιρούς ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όσο και για τη φημολογούμενη νέα σχέση της.

«Καλώς τους! Πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι. Και ο Πάρης μια χαρά είναι» ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη, ενώ όσον αφορά στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» από νυχτερινή της έξοδο, η Influencer δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά της.

«Παιδιά ό,τι θέλω να ξέρετε και ό,τι είναι να βλέπετε είναι στα social media μου αναρτημένα. Σας ευχαριστώ. Κάποια στιγμή σίγουρα θα κάνω το επόμενο βήμα στη ζωή μου» είπε η Ιωάννα Τούνη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Δεν ξέρω, ρωτήστε τον» απάντησε, επίσης, για τις μπηχτές του Δημήτρη Αλεξάνδρου στα social media.

Το φετινό καλοκαίρι η επιχειρηματίας έκανε διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους στην Ίμπιζα, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή. Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.