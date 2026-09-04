Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊνού Δέλλα σε όμορφες στιγμές δίπλα στο κύμα
Βικτώρια Δέλλα
Η Βικτώρια Δέλλα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Βικτώρια Δέλλα είναι ο καρπός του μεγάλου έρωτα που βίωσαν ο Τραϊανός Δέλλας και η Γωγώ Μαστροκώστα. Η 18χρονη, που πριν από μερικούς μήνες έχασε τη μητέρα της, με δύναμη ψυχής και θάρρος συνεχίζει τη ζωή της, ενώ δεν ξεχνά ποτέ τον «άγγελό» της, όπως την αποκαλεί.

Λίγες ημέρες μετά από μία άκρως συγκινητική ανάρτηση που έκανε η Βικτώρια, για τα γενέθλια της αδικοχαμένης Γωγώς Μαστροκώστα προέβη σε μία νέα δημοσίευση στο Instagram. Αυτή τη φορά η κόρη του Τραϊανού Δέλλα μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Βικτώρια Δέλλα ανέβασε μερικά στιγμιότυπα που δείχνουν να ποζάρει δίπλα στο κύμα. Η ανάρτηση έγινε στο Instagram την Τετάρτη (03.09.2026). Σε κάποιες από τις φωτογραφίες της φοράει ένα εντυπωσιακό μπικίνι, ενώ δημοσίευσε και μία πισίνα στην οποία – προφανώς – απόλαυσε δροστιστικές βουτιές.

Η δημοσίευση αυτή κέντρισε το ενδιαφέρον τον διαδικτυακών της φίλων και έσπευσαν να τη γεμίσουν με likes και θετικά σχόλια.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που σχολίασαν τη δημοσίευσε της Βικτώριας Δέλλα ήταν η Κέλλυ Κελεκίδου και η Ελένη Πετρουλάκη.

Σημειώνεται ότι η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Μαΐου 2026, βυθίζοντας στον πόνο τα αγαπημένα της πρόσωπα. Τόσο ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας όσο και η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια, πονούν για τον χαμό της δημοφιλούς γυμνάστριας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
397
222
165
119
93
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Βιτόρια Σερέτι, η 28χρονη σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο μάγεψε τη Βενετία – Το τολμηρό μαύρο φόρεμα με το διάφανο ντεκολτέ
Η Σερέτι βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Giorgio Armani Privé
Βιτόρια Σερέτι
Απομάκρυναν άρον άρον τη Νίνα Ντόμπρεβ από το κόκκινο χαλί στη Βενετία ενώ πόζαρε - Βίντεο με την αμήχανη στιγμή της ηθοποιού
Η Η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries» συνοφρυώθηκε αμήχανα και στη συνέχεια γέλασε, σαν να μην μπορούσε να πιστέψει αυτό που μόλις είχε συμβεί
Νίνα Ντόμπρεβ
Newsit logo
Newsit logo