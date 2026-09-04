Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Η Βικτώρια Δέλλα είναι ο καρπός του μεγάλου έρωτα που βίωσαν ο Τραϊανός Δέλλας και η Γωγώ Μαστροκώστα. Η 18χρονη, που πριν από μερικούς μήνες έχασε τη μητέρα της, με δύναμη ψυχής και θάρρος συνεχίζει τη ζωή της, ενώ δεν ξεχνά ποτέ τον «άγγελό» της, όπως την αποκαλεί.

Λίγες ημέρες μετά από μία άκρως συγκινητική ανάρτηση που έκανε η Βικτώρια, για τα γενέθλια της αδικοχαμένης Γωγώς Μαστροκώστα προέβη σε μία νέα δημοσίευση στο Instagram. Αυτή τη φορά η κόρη του Τραϊανού Δέλλα μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βικτώρια Δέλλα ανέβασε μερικά στιγμιότυπα που δείχνουν να ποζάρει δίπλα στο κύμα. Η ανάρτηση έγινε στο Instagram την Τετάρτη (03.09.2026). Σε κάποιες από τις φωτογραφίες της φοράει ένα εντυπωσιακό μπικίνι, ενώ δημοσίευσε και μία πισίνα στην οποία – προφανώς – απόλαυσε δροστιστικές βουτιές.

Η δημοσίευση αυτή κέντρισε το ενδιαφέρον τον διαδικτυακών της φίλων και έσπευσαν να τη γεμίσουν με likes και θετικά σχόλια.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που σχολίασαν τη δημοσίευσε της Βικτώριας Δέλλα ήταν η Κέλλυ Κελεκίδου και η Ελένη Πετρουλάκη.

Σημειώνεται ότι η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Μαΐου 2026, βυθίζοντας στον πόνο τα αγαπημένα της πρόσωπα. Τόσο ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας όσο και η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια, πονούν για τον χαμό της δημοφιλούς γυμνάστριας.