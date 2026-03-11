Η Μαρία Μπακοδήμου έγινε 61 ετών: Η τούρτα – έκπληξη που της έκαναν οι συνεργάτες της στο πλατό

Η Μαρία Μπακοδήμου είναι από τις πιο όμορφες και λαμπερές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Η γνωστή παρουσιάστρια είναι γεννημένη στις 09 Μαρτίου του 1965 και σήμερα Τετάρτη (11.03.2026) δημοσίευσε ένα βίντεο από το πάρτι – έκπληξη που της έκαναν οι συνεργάτες της στο OPEN.

Φέτος η Μαρία Μπακοδήμου παρουσιάζει το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» και έχει δηλώσει ότι πρόκειται για ένα project που της αρέσει πολύ. Η καταξιωμένη παρουσιάστρια πριν από δύο ημέρες έγινε 61 ετών και το γιόρτασε, σβήνοντας τα κεράκια της με την «τηλεοπτική της οικογένεια».

«Φέτος τα γενέθλια μου τα γιόρτασα στο πλατό με την επαγγελματική μου οικογένεια. Τα γενέθλια δεν είναι απλώς άλλη μια μέρα στο ημερολόγιο. Είναι η μέρα που μας θυμίζει ότι υπάρχουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε.

Είναι μια μικρή στάση μέσα στον χρόνο για να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε όλα όσα περάσαμε, όλα όσα μάθαμε, όλα όσα αντέξαμε. Και ταυτόχρονα να κοιτάξουμε μπροστά, σε όσα ονειρευόμαστε. Είναι μια αφορμή να θυμηθούμε ότι τη ζωή μας αξίζει να τη γιορτάζουμε», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Μπακοδήμου.

Αμέσως οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν τις θερμές τους ευχές για τα γενέθλιά της.