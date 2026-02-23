Η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε gender reveal party στη δεξίωση του γάμου της κι ανακάλυψε ότι περιμένει αγοράκι

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγο καιρό η Μπάγια Αντωνοπούλου και την Κυριακή (22.02.2026) αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση, ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο αγαπημένος της παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων. Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση, όπου η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης έκαναν ταυτόχρονα και gender reveal party!

Κόβοντας, λοιπόν, τη γαμήλια τούρτα τους, ανακάλυψαν ότι το εσωτερικό της ήταν γαλάζιο και έμαθαν με τον πιο γλυκό τρόπο ότι το μωράκι που περιμένουν είναι αγοράκι.

Στον γάμο του ζευγαριού βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ανάμεσά τους ήταν ο Γιάννης Αϊβάζης, η Λίλα Καφαντάρη και η Ηλιάνα Μαυρομάτη, ενώ κουμπάροι ήταν ο Γιάννης και η Ευγενία Φιλιππαίου.

«Με τον Νίκο είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Στα 3 χρόνια ξεκίνησα να τον ρωτάω. Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Μπάγια Αντωνοπούλου.