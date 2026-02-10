Ιωάννα Τούνη: Νέα παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για ένα φιλί – «Μας είπαν ότι δε σεβόμαστε τη χώρα»

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης συνεχίζουν τις διακοπές τους στη Σαουδική Αραβία, με την influencer να μοιράζεται εικόνες και στιγμές που ζει με τον αγαπημένο της. Δεν λείπουν όμως και τα απρόοπτα που προκαλούν στο ζευγάρι αμηχανία. Όπως αποκάλυψε η influencer, της έγινε δεύτερη παρατήρηση, αυτή τη φορά για ένα φιλί που έδωσε στον σύντροφό της, σε δημόσιο χώρο.

Η πρώτη παρατήρηση που έγινε στην Ιωάννα Τούνη, είχε να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές της. Ο λόγος ήταν ένα σκίσιμο που υπήρχε στο πίσω μέρος, του φορέματος που είχε επιλέξει. Τότε δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί στη Σαουδική Αραβία, επειδή φαινόταν η γάμπα της.

Λίγα 24ωρα μετά, η επιχειρηματίας και ο σύντροφός της, απασχόλησαν και πάλι την τοπική αστυνομία. Αυτή τη φορά, στην περιοχή Αλ-Ούλα. Μια περιοχή που έχει εξέχουσα θέση στην ιστορία του Ισλάμ, καθώς και σε αρκετούς προϊσλαμικούς σημιτικούς πολιτισμούς. Η Αλ-Ούλα ήταν πόλη εμπορίου στην ιστορική διαδρομή του θυμιάματος που συνέδεε την Ινδία και τον Κόλπο με τον Λεβάντε και την Ευρώπη.

«Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να φιλήσεις τον σύντροφό σου. Δώσαμε ένα πεταχτό φιλάκι τις προάλλες και φυσικά δεχτήκαμε πάλι παρατήρηση απ’ τους αγαπημένους μου… Μας είπαν ότι δε σεβόμαστε τη χώρα. Λέω συγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε επίσης ότι απαγορεύεται ακόμη και το αλκοόλ και δεν μπορεί να πιει ούτε μπύρα, ούτε κρασί σε κανένα εστιατόριο της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Πέμπτης (05.02.2026) είχε αποκαλύψει στους followers της στο Instagram ότι βρίσκεται με τον αγαπημένο της στη Σαουδική Αραβία.

Όπως είχε αποκαλύψει η Ιωάννα Τούνη ο αγαπημένος της διοργάνωσε και της έκανε δώρο αυτό το ταξίδι για την επέτειό τους,