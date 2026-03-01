Ιωάννα Τούνη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν, που μας θυμώνουν

Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και κατά διαστήματα παίρνει θέση και για θέματα της επικαιρότητας. Αυτή τη φορά, τοποθετήθηκε έμμεσα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί διεθνώς. Η επιχειρηματίας και influencer ευχήθηκε ο Μάρτιος του 2026 να είναι λίγο πιο φωτεινός για όλο τον κόσμο.

Η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την έναρξη του νέου μήνα, απηύθυνε ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους, καλώντας τους να διατηρήσουν τη θετική τους σκέψη και την πίστη τους, παρά τις δυσκολίες. «Ζούμε σε καιρούς που μας δοκιμάζουν, που μας θυμώνουν και μας πληγώνουν. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, είναι σημαντικό να διαλέγουμε να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να παραμένουμε θετικοί και να μην χάσουμε το φως μας! Με δύναμη, ενσυναίσθηση και πίστη ότι οι μικρές καλές πράξεις κάνουν τη διαφορά».

«Ας είναι αυτός ο μήνας λίγο πιο φωτεινός, λίγο πιο ανθρώπινος», έγραψε στο κάτω μέρος του βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλημέρα, συμπεθέρα μου! Να έχεις ένα πολύ όμορφη μήνα, επιτέλους μπήκε ο Μάρτης και έχει και τέλεια μέρα σήμερα οπότε θα αράξουμε φουλ, θα πάμε βόλτα», ακούγεται να λέει στο βίντεο η γνωστή influencer.

Τις προηγούμενες μέρες είχε μιλήσει για τις δυσκολίες και τις παρατηρήσεις που δέχτηκε από την τοπική αστυνομία στη Σαουδική Αραβία, ενώ είχε δείξει μια σειρά από τοπία που την εντυπωσίασαν. Η πρώτη παρατήρηση που έγινε στην Ιωάννα Τούνη, είχε να κάνει με τις ενδυματολογικές επιλογές της. Ο λόγος ήταν ένα σκίσιμο που υπήρχε στο πίσω μέρος, του φορέματος που είχε επιλέξει. Τότε δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί στη Σαουδική Αραβία, επειδή φαινόταν η γάμπα της.

Η δεύτερη παρατήρηση είχε να κάνει με ένα φιλί που έδωσε στον σύντροφό της, σε δημόσιο χώρο. «Δεν φιλιόμαστε πλέον, σαν τα ξαδέλφια πηγαίνουμε βόλτες» είχε πει η Ιωάννα Τούνη.