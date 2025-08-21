Ιωάννα Τούνη: Στην Ίμπιζα με διάθεση στα ύψη – «Στην υγειά των φίλων που έγιναν οικογένεια» γράφει η influencer

Η Ιωάννα Τούνη μάζεψε προ ημερών τις φίλες της και ταξίδεψε έως την Ίμπιζα για να γιορτάσει τα 32α γενέθλιά της. Άτομα από το περιβάλλον της, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Μύκονο, ακολούθησαν την γνωστή influencer στο πανέμορφο νησί της Ισπανίας και πέρασαν υπέροχα όπως μαρτυρούν οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν.

Λίγες μέρες μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε στο Instagram ένα post γεμάτο λάμψη και καλοκαιρινή ανεμελιά από την Ίμπιζα. Μια εικόνα που συνοψίζει τη διάθεση όλης της παρέας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα μάλιστα η Ιωάννα Τούνη έστειλε και το δικό της μήνυμα για τις ανθρώπινες σχέσεις: «Όσο μικρότερος ο κύκλος, τόσο λιγότερη η τοξικότητα. Στην υγειά των φίλων που έγιναν οικογένεια λοιπόν», έγραψε χαρακτηριστικά η επιχειρηματίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή. Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.