Ιωάννα Τούνη: Το απρόοπτο με την ανθοδέσμη του συντρόφου της και η «παρατήρηση» που της έκανε

«Το αγόρι μου μού έκανε παράπονο» ανέφερε η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που δημοσιοποίησε
H Ιωάννα Τούνη
H Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Ιωάννα Τούνη υποδέχτηκε το 2026 στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του συντρόφου της, με τους γονείς του. Η επιχειρηματίας δηλώνει ερωτευμένη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, για τον οποίο είχε αναφέρει πως υπήρξε παιδικός της έρωτας. Την Τετάρτη (07-01-2026) έλαβε από εκείνον μια ανθοδέσμη για τη γιορτή της, η οποία όμως της έπεσε, με αποτέλεσμα ο σύντροφός της να της κάνει μια «γλυκιά παρατήρηση». 

Όταν ήρθε η ώρα να δείξει στην κάμερα τα λουλούδια που έλαβε από τον αγαπημένο της, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι της έπεσαν κάτω όταν έφυγε από το σπίτι, με αποτέλεσμα ο σύντροφός της να αντιδράσει. «Το αγόρι μου μού έκανε παράπονο γιατί μου πήρε αυτή την τεράστια ανθοδέσμη και έφυγα βιαστικά από το σπίτι και μου έπεσε κάτω. Την έχω στραπατσάρει αλλά είναι πανέμορφη», ακούγεται να λέει στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη.

Σε εκείνο το σημείο, ο σύντροφός της, που ήταν μαζί της στο σπίτι, τη διέκοψε και της είπε πως η κάρτα που είχε βάλει στην ανθοδέσμη είχε πέσει κάτω.

Η Ιωάννα Τούνη έλαβε ανθοδέσμες και από φίλους και συνεργάτες. Λαμπερή μπροστά στην κάμερα, έδειξε τα λουλούδια και ευχαρίστησε όλους όσοι την σκέφτηκαν. Όπως είπε πήγε στο κομμωτήριο και ντύθηκε για τη νυχτερινή έξοδο της γιορτής της.

@j.touni Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν πόσο πολύ αγαπώ τα λουλούδια… και δεν χάνουν ευκαιρία να με κάνουν extra χαρούμενη! Ευχαριστώ απεριόριστα για τις ευχές και την αγάπη σας χθες! Love u συμπεθέρες μου #nameday #flower #haul #φοργιου original sound – Ioanna Touni

Η Ιωάννα Τούνη είχε βρεθεί προ ημερών στο Παρίσι για ολιγοήμερες διακοπές και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επέλεξε να κάνει ρεβεγιόν με τον αγαπημένο της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και αμέσως μετά, άρχισε να επικοινωνεί με τους φίλους της, στα social media. 

Το Σάββατο (14.12.2025) η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, συνάντησε την Ιωάννα Τούνη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όταν επέστρεφε από ένα ταξίδι της στο Μεξικό. Ο ρεπόρτερ τη ρώτησε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

