Ιωάννα Τούνη: Το γράμμα φυλαχτό από τη μητέρα της – «Μόνη μου θα κλαίω» είπε συγκινημένη η επιχειρηματίας

Η Ιωάννα Τούνη υποδέχτηκε το 2026 στη Θεσσαλονίκη και σε ένα από τα πρώτα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram τη νέα χρονιά, αναφέρθηκε στη μητέρα της, που έχει φύγει από τη ζωή. Η επιχειρηματίας έχει πλαστικοποιήσει ένα γράμμα που της είχε γράψει η μαμά της, Τάνια και το τοποθετεί κάθε χρόνο στην καινούργια της ατζέντα.

Η μητέρα της influencer, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο για περίπου 2,5 χρόνια, πέθανε στις 19 Απριλίου 2022 (Μεγάλο Σάββατο). Η είδηση έγινε γνωστή από την Κατερίνα Καινούργιου, ενώ η Ιωάννα Τούνη είχε αναρτήσει στο παρελθόν ότι η μητέρα της νοσηλευόταν. Ένα γράμμα που της είχε γράψει, το κρατάει σαν φυλαχτό.

«Σε άλλα νέα έχω ανοίξει την καινούργια μου ατζέντα και είμαι πολύ χαρούμενη. Στην ατζέντα μου θέλω να σου δείξω αυτό, Το οποίο έχει φτιάξει η μανούλα μου και το είχα πλαστικοποιήσει και το είχα στην ατζέντα που είχα πριν 4 χρόνια που έφυγε. Κάθε χρόνο το βάζω στην επόμενη ατζέντα μου. Είναι η φάση που εγώ συγκινούμαι μόνη μου, μανουλίτσα μου» είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Με πολλή πολλή -απέραντη- αγάπη, η μανούλα σου. Kαλή χρονιά και ευλογημένη να έχεις, μωράκι μου. Κάθε ευτυχία στη ζωή σου. Να σε φωτίζει ο Θεός να κάνεις πάντα το καλό» είχε γράψει στην Ιωάννα Τούνη η μητέρα της.

«Και είναι η φάση που συγκινούμαι μόνη μου, μανουλίτσα μου. Μόνη μου θα κλαίω τώρα. Χαρμολύπη είναι, ρε παιδί μου. Αλλά καμιά φορά μου λείπει. Τώρα τι με πιάνει εμένα πρωτοχρονιάτικα;

Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι πιο happy γιατί εγώ δεν είμαι τώρα καλά, με έπιασαν τα συναισθηματικά», είπε η Ιωάννα Τούνη συγκινημένη.

Η Ιωάννα Τούνη είχε βρεθεί προ ημερών στο Παρίσι για ολιγοήμερες διακοπές και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επέλεξε να κάνει ρεβεγιόν με τον αγαπημένο της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και αμέσως μετά, άρχισε να επικοινωνεί με τους φίλους της, στα social media.