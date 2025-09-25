Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας» – Οι αντιδράσεις μετά την ανάρτηση

Η Ιωάννα Τούνη κατάφερε για ακόμα μια φορά να προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων στα social media, με αφορμή ανάρτησή της. Η επιχειρηματίας και influencer επέστρεψε με αινιγματικό τρόπο, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του άντρα που θέλησε να αναφερθεί. Κάποιοι ανέφεραν πως «φωτογραφίζει» τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Άλλοι έκαναν λόγο για ένα τέχνασμα, με στόχο να στρέψει τα φώτα πάνω της.

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα νέο TikTok μέσα από τον λογαριασμό της εταιρείας της, χορεύοντας και γράφοντας: «Χρειαζόταν δυο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας». Δεν θέλησε όμως να επεκταθεί και η σεναριολογία των διαδικτυακών φίλων της ξεκίνησε ταχύτατα.

«Βρε Ιωάννα μου σε έχω σε μεγάλη εκτίμηση για όλα αυτά που έχεις καταφέρει και για το αγόρι που μεγαλώνετε! Γιατί το κάνεις αυτό τις τελευταίες μέρες;» έγραψε διαδικτυακή φίλη της 32χρονης, που προφανώς ήταν πεπεισμένη πως η αναφορά της Ιωάννας Τούνη γινόταν για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Για τον Αλεξάνδρου μιλάει; Δεν το λέω με κακία. Αγαπώ Τούνη!» ανέφερε άλλος διαδικτυακός φίλος της. «Η συμπεθέρα δικάζει καθημερινά!» ήταν ένα ακόμα σχόλιο, κάτω από το βίντεο που σήκωσε η επιχειρηματίας.

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό του ANT1, αναφέροντας στον Γιώργο Λιάγκα για τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί. Σίγουρα μετά τον χωρισμό, θέλοντας και μη, προχωράς. Είναι σεβαστό για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσω μάλλον για την Ιωάννα, να λέει την αλήθεια της. Καλά έκανε και το έπραξε. Εγώ δε μπορώ να πω για το τι σκέφτεται ο άλλος και το τι νιώθει. Τον άνθρωπο τον βλέπεις μετά τον χωρισμό, δεν τον βλέπεις πριν από αυτό ή κατά τη διάρκεια της σχέσης. Όλοι χαρακτηριζόμαστε σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, μετά τον χωρισμό».

Το φετινό καλοκαίρι η επιχειρηματίας έκανε διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους στην Ίμπιζα, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή. Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.