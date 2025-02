Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα Σενσόρι: Η «γυμνή» αλήθεια της σχέσης τους

Ο 47χρονος «Υe», όπως ονομάζεται επίσημα από το 2021, είναι ένας άνθρωπος που επιδιώκει να τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας.

Όντας ήδη διάσημος ως μουσικός παραγωγός και ράπερ, το 2014 παντρεύτηκε την απόλυτη ριάλιτι σταρ Κιμ Καρντάσιαν. Οι New York Times είχαν κάνει λόγο τότε για μια «τέλεια χιονοθύελλα διασημότητας», και είναι αλήθεια πως ο Γε και η Κιμ, μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους, έγιναν ένα από τα πρώτα ζευγάρια influencers στον κόσμο.

Έκτοτε η κοινή τους ζωή βρισκόταν διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έως ότου, το 2021, η Καρντάσιαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Ωστόσο διάφορες φήμες για την ψυχική υγεία του Γουέστ είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν χρόνια πριν.

Ο χωρισμός τους τον κλόνισε καθώς ο Γουέστ, έχοντας περιορίσει σημαντικά τις όποιες δραστηριότητές του ως μουσικός κι άρχισε να χάνει μέρος της προβολής του. Το ισχυρό χαρτί που ακούει στο όνομα Κιμ Καρντάσιαν δεν ήταν πλέον στο πλευρό του και αυτό θα του στοίχιζε.

Έτσι, προκειμένου να κάνει ντόρο και να μην μείνει στην αφάνεια, άρχισε να επιτίθεται σε ανθρώπους δεξιά και αριστερά στα social media, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου για ανάρμοστη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια συνεργασίας του με γνωστή μάρκα ρούχων και πολλαπλασίασε τις ρατσιστικές δηλώσεις και τις αντισημιτικές προσβολές, κάτι που πλήρωσε ακριβά αφού έχασε συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων.

Πάντως δεν έμεινε για πολύ καιρό εργένης.

Η Σενσόρι η οποία είναι 18 χρόνια μικρότερη από τον Γουέστ, άρχισε να εργάζεται για το brand μόδας του ράπερ, Yeezy, ως αρχιτέκτονας τον Νοέμβριο του 2020. Ένα DM στο Instagram ήταν αρκετό: «Έλα να δουλέψεις για μένα» της έγραψε κι εκείνη έτσι απλά εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

«Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος αν είναι αρχιτέκτονας», υποστήριξε κάποτε ένας φίλος της.

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ως παιδί με τραβούσαν συνεχώς δημιουργικές προσπάθειες, κυρίως καλλιτεχνικές. Πάντα ήθελα να γίνω γλύπτρια και για μένα η αρχιτεκτονική είναι η ένωση τέχνης και πραγματισμού. Είναι η μεγαλύτερη καλλιτεχνική χειρονομία που μπορούμε να τοποθετήσουμε στη γη», είχε τονίσει η ίδια σε συνέντευξή της.

«Ως παιδί, περνούσα πολύ χρόνο με τη θεία μου, η οποία μου έδειχνε συνεχώς μια σειρά από έργα τέχνης, κινηματογράφου και αρχιτεκτονικής. Πραγματικά οδήγησε την αγάπη μου για το σχέδιο και μου δημιούργησε μια οπτική για την αισθητική που μπόρεσα να καλλιεργήσω στην ενήλικη ζωή», σημείωσε.

Σε αντίθεση, ωστόσο, με την Καρντάσιαν, που ποτέ δεν συμπάθησε την Σενσόρι, η 30χρονη από την Αυστραλία, βρισκόταν από την πρώτη στιγμή σε πολύ πιο μειονεκτική θέση σε σχέση με τον σύζυγό της.

«Πάντα εκείνος μιλάει και για εκείνη» σχολίαζαν δημοσιογράφοι, μην παραλείποντας να παρατηρήσουν την εξωτερική ομοιότητα της Σενσόρι με την Καρντάσιαν.

Όπως και να έχει, ο Κάνιε Γουέστ κατάφερε έτσι να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο της δημοσιότητας, όχι λόγω των καλλιτεχνικών ή των επιχειρηματικών επιτευγμάτων του φυσικά, αλλά επειδή η Σενσόρι άρχισε να εμφανίζεται στο πλευρό του συζύγου της με όλο και λιγότερα ρούχα...

Άλλωστε ούτε και εκείνη υπήρξε και ποτέ μεγάλη του θαυμάστρια, ούτε φαν της μουσικής του.

Αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς η επαγγελματική σχέση του ζευγαριού έγινε προσωπική, το πρώτο σημάδι ενός ειδυλλίου ήρθε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο Γουέστ κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Censori Overload».



Αρχές Ιανουαρίου 2023 ξεκινούν οι φήμες ότι είναι ζευγάρι. Ο Γουέστ και η Σενσόρι φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί στις αρχές Ιανουαρίου 2023, ενώ δειπνούσαν μαζί στο Waldorf Astoria Beverly Hills.

Λίγες ημέρες πριν, το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί να φτάνει στο πολυτελές ξενοδοχείο χέρι-χέρι. Στις 13 Ιανουαρίου 2023, το TMZ ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί κρυφά κατά τη διάρκεια μιας «ιδιωτικής τελετής» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Αν και το ζευγάρι αντάλλαξε βέρες και όρκους, το πρακτορείο υποστήριξε ότι δεν κατέθεσαν ποτέ πιστοποιητικό γάμου.

Ωστόσο, η Daily Mail αποκάλυψε τον Οκτώβριο του 2023 ότι ο Ye (Κάνιε Γουέστ) και η Σενσόρι ήταν, στην πραγματικότητα, νόμιμα παντρεμένοι. Το βρετανικό μέσο απέκτησε την άδεια γάμου με ημερομηνία γάμου τις 20 Δεκεμβρίου 2022 και τοποθεσία το Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια.

Αφού είπε το «ναι», το ζευγάρι ταξίδεψε στη Γιούτα, όπου απόλαυσε ένα χαλαρωτικό ταξίδι του μέλιτος στο Amangiri, το απομονωμένο θέρετρο όπου περνούν τα καλοκαίρια τους οι διάσημοι.

Ωστόσο, η απόφαση των νεόνυμφων να παντρευτούν φέρεται να μην άρεσε στην Καρντάσιαν, η οποία σύμφωνα με πηγές «μισεί» την Σενσόρι.

Μάλιστα, λέγεται ότι η Καρντάσιαν υποπτευόταν την Σενσόρι ότι ήταν ερωτευμένη με τον άντρα της για αυτό και την αντιπαθούσε σφόδρα, και είχε γίνει σούσουρο στους διαδρόμους του fashion brand που διατηρεί ο ράπερ.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ έχουν μαζί τέσσερα παιδιά: τη Νορθ, τη Σικάγο, τον Ψαλμ και τον Σέιντ.

Παρά τους ενδοιασμούς της Καρντάσιαν, η Σενσόρι μπήκε γρήγορα στον ρόλο της μητριάς και εθεάθη σε δείπνο με τη μεγαλύτερη κόρη του πρώην ζευγαριού, Νορθ, στα τέλη Ιανουαρίου 2023.

Τότε, η Daily Mail απέκτησε φωτογραφίες των Γουέστ και Σενσόρι να περιμένουν τη Νορθ να φτάσει στο Nobu στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια και στη συνέχεια να την αφήνουν μαζί με φίλη της σε ιαπωνικό εστιατόριο πριν γευματίσουν όλοι μαζί.

Τους επόμενους μήνες, η Νορθ εθεάθη να περνάει χρόνο με τον πατέρα της και τη νέα αγαπημένη του στα Universal Studios Hollywood και να πηγαίνει ακόμη και στην εκκλησία μαζί τους.

Μαζί στη δουλειά και μαζί στη ζωή, ήρθε η ώρα και για συγκατοίκηση.

Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε σε ένα διαμέρισμα αξίας 20.000 δολαρίων το μήνα στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια με θερμαινόμενη πισίνα, καφέ στον τελευταίο όροφο, ιδιωτικό κινηματογράφο, παρκαδόρο, μπαρ και σαλόνι και 24ωρο θυρωρό.

Αφού το ζευγάρι που έγινε πρωτοσέλιδο συμπλήρωσε έξι μήνες γάμου, πηγές δήλωσαν στο Us Weekly ότι «τα πάνε καταπληκτικά».

«Τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα για τον Κάνιε και την Μπιάνκα», μοιράστηκε με το περιοδικό μια πηγή τον Ιούνιο του 2023. «Ο Κάνιε αισθάνεται ότι επιτέλους συνάντησε κάποιον που τον καταλαβαίνει πραγματικά και τον αγαπάει για αυτό που είναι».

«Η Μπιάνκα συμπληρώνει τον Κάνιε σε τόσα πολλά επίπεδα και του αρέσει που μπορούν να δουλεύουν και να συνεργάζονται μαζί σε projects», συμπλήρωσαν. «Εκτιμά και σέβεται τις απόψεις της, ακόμη και αν δεν συμφωνούν πάντα. Τον κρατάει πραγματικά προσγειωμένο και αισθάνεται καλύτερα από ποτέ».

Τέλος Ιουνίου/αρχές Ιουλίου 2023: Ταξίδι στο Τόκιο

Τέλη Ιουνίου 2023 και το ταξίδι της Σενσόρι και του Γουέστ στο Τόκιο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Φωτογραφήθηκαν να εξερευνούν το Τόκιο - και να αναζητούν αναμνηστικά για το ταξίδι τους. Κάποια στιγμή, το ζευγάρι εθεάθη να εξετάζει επιλογές σεξουαλικών παιχνιδιών.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το ζευγάρι φαίνεται ότι πέρασε επίσης χρόνο με τους γονείς της Σενσόρι, οι οποίοι έφτασαν στο Τόκιο τον Ιούλιο του 2023.

Η αδελφή της δημοσίευσε φωτογραφίες της οικογένειας να εξερευνά την πόλη.

«I ❤️ toookkyyooo», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram, η οποία περιείχε ένα στιγμιότυπο με την ίδια να κρατάει το χέρι της Σενσόρι και ένα άλλο με τους γονείς της να περπατούν μπροστά τους. Ωστόσο, σε καμία από τις φωτογραφίες δεν περιλαμβανόταν ο Γουέστ.

Μετά το ταξίδι τους στην Ασία, το ζευγάρι ετοίμασε βαλίτσες για Ευρώπη και μια ιταλική απόδραση τον Αύγουστο του 2023.

Ενώ βρίσκονταν στη Φλωρεντία, η Σενσόρι άφησε ελάχιστα στη φαντασία με ένα εντελώς διάφανο, στρινγκ κορμάκι με διάφανο καλσόν. Οι δυο τους έδωσαν ένα παθιασμένο φιλί στο δρόμο.

Λιγότερο από μια εβδομάδα αργότερα, ο νικητής του Grammy δεν μπορούσε να κρατήσει τα χέρια του μακριά από τα οπίσθια της συντρόφου του, καθώς περίμεναν έξω από μια συναυλία του Τράβις Σκοτ, όπου ο Γουέστ έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη.

Ο ράπερ, σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας, εμφανίστηκε στη σκηνή στη συναυλία του Τράβις Σκοτ, στο πλαίσιο της περιοδείας του τελευταίου για το νέο άλμπουμ «Utopia», στο ιστορικό Circus Maximus.

«Δεν υπάρχει Utopia χωρίς τον Κάνιε Γουεστ. Δεν υπάρχει Τράβις Σκοτ χωρίς τον Κάνιε Γουεστ. Δεν υπάρχει Ρώμη χωρίς τον Κάνιε Γουέστ. Κάντε λίγο θόρυβο για τον Ye», είπε ο Τράβις Σκοτ. Οι δύο ράπερ ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν τα τραγούδια του Κάνιε Γουέστ «Praise God» and «Can’t Tell Me Nothing» μαζί σε ένα κοινό 60.000 θαυμαστών.



Βίντεο που ανέβασαν στο Instagram δείχνει το ζευγάρι να τραγουδά και να χορεύει μαζί με φίλους.

Η απόδρασή τους συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του μήνα, όταν ο ράπερ συνελήφθη με κατεβασμένα τα παντελόνια ενώ βρισκόταν σε σκάφος στη Βενετία με την αγαπημένη του.

Τον Νοέμβριο του 2023 φίλοι της Σενσόρι άρχισαν να ανησυχούν για εκείνη και να την παροτρύνουν να «ξυπνήσει» αφού επέστρεψε στο πατρικό της στην Αυστραλία. Ήδη οι γονείς της ανησυχούσαν για την κατρακύλα της κόρης τους και ο πατέρας της είχε ζητήσει να δει από κοντά τον Γουέστ και να τα πουν ένα χεράκι.

«Ο Κάνιε έχει προσκληθεί να πάει στην Αυστραλία και η Μπιάνκα διστάζει να το επιτρέψει γιατί ξέρει την αντίδραση του πατέρα της», είπε μια πηγή στην Daily Mail.

Στο κενό είχαν πέσει και οι προσπάθειες της μητέρας της που ανησυχούσε για την κόρη της και την επισκέφθηκε στις ΗΠΑ.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, η αμερικανική Sun ανέφερε ότι ο Γουέστ και η Σενσόρι φέρονται να «έκαναν ένα διάλειμμα» από τη σχέση τους, με μια πηγή να ισχυρίζεται περαιτέρω: «Η οικογένειά της δεν ήταν ποτέ οπαδός του Ye και οι κοντινοί της άνθρωποι αμφισβητούν αν ο γάμος της μαζί του ήταν η σωστή απόφαση».

Το TMZ ανέφερε τον Οκτώβριο του 2024 ότι το δίδυμο οδηγούνταν άμεσα σε διαζύγιο, καθώς ο ράπερ έλεγε στους φίλους του ότι είχαν χωρίσει και ότι επρόκειτο να μετακομίσει στο Τόκιο.

Η γυμνή εμφάνιση στα Grammy

Ο καιρός περνάει και η Σενσόρι γδύνεται όλο και περισσότερο, σε αντίθεση με τον σύζυγό της, ο οποίος εξακολουθεί να εμφανίζεται ντυμένος στα μαύρα συνήθως, και πάντα φορώντας σκούρα γυαλιά. Κατά τις δημόσιες κοινές εμφανίσεις τους ο Γουέστ είναι συχνά απότομος, ενώ εκείνη δείχνει φοβισμένη.

Η αντίθεση μεταξύ τους είναι τόσο έντονη που πολλοί διερωτώνται αν η Σενσόρι συμμετέχει ενεργά σε αυτό το παιχνίδι ή αν είναι ένα παθητικό θύμα, υποταγμένη στον σύζυγό της που έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω της.

Η τελευταία σόκιν εμφάνισή τους στα Grammy, πριν η Σενσόρι γυρίσει την πλάτη της στους φωτογράφους και αφήσει το παλτό της να πέσει αποκαλύπτοντας ένα εντελώς διάφανο μίνι φόρεμα χωρίς κανένα απολύτως εσώρουχο, ήταν το "κερασάκι στην τούρτα".

Ένας αναγνώστης χειλιών δήλωσε στη Daily Mail ότι ο Γουέστ ενθάρρυνε την Σενσόρι να «κάνει σκηνή». «Πέτα το πίσω σου και μετά γύρνα», φέρεται να απαίτησε πριν γδυθεί, με την αυτόπτη μάρτυρα Riley Mae Lewis να λέει αργότερα στη βρετανική Sun ότι «δεν φαινόταν ότι [η Censori] ήθελε να είναι εκεί».

Η Lewis πρόσθεσε: «Σκέφτηκα ότι μπορεί να τσακώνονταν ή κάτι τέτοιο. Δεν έμοιαζε να είναι πλήρως σύμφωνη με το σκάνδαλο που ήθελε να δημιουργήσει στο χαλί».

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Κράμπτον των Times, αφού άφησε το γούνινο πανωφόρι της να πέσει από τους ώμους της, η Σενσόρι έδειχνε να είναι «αγχωμένη, παγιδευμένη, ταραγμένη. Αλλά και περιέργως κατατονική», ενώ η Λόρα Κρέικ της Daily Mail έγραψε πως είχε μια «κενή» έκφραση, ίσως επειδή προσπαθούσε να ξεχάσει το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να τη δουν γυμνή.

Στη συνέχεια, ο Γουέστ, σε ένα παραλήρημα στο X (twitter) είπε στον κόσμο ότι έχει «κυριαρχία πάνω στη γυναίκα [του]».

Προχώρησε επίσης σε διάφορα αντισημιτικά σχόλια, στα οποία διακήρυξε ότι αγαπά τον Αδόλφο Χίτλερ και ότι είναι ναζιστής - μηνύθηκε από μια Εβραία πρώην υπάλληλο επειδή φέρεται να της έκανε παρόμοια σχόλια στον χώρο εργασίας.

Στη συνέχεια, ο μουσικός έβγαλε μια διαφήμιση για το Super Bowl του 2025 για να κατευθύνει τον κόσμο στην ιστοσελίδα του Yeezy, όπου πουλούσε ένα μπλουζάκι με σβάστικα. Ο ατζέντης του τον εγκατέλειψε και το ίδιο φαίνεται να έκανε και η Σενσόρι.

«Έχει βαρεθεί. Το μπλουζάκι με τη σβάστικα [που πουλούσε] ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Του είπε ότι δεν είναι αυτό που είναι και ότι δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτό», είπε μια πηγή στα μέσα Φεβρουαρίου.

«Λέει ότι έχει την κυριαρχία πάνω της και μετά πουλάει αυτά τα μπλουζάκια. Αυτό αντανακλά πάνω της και δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτό το τσίρκο».

Μια δεύτερη πηγή πρόσθεσε: «Η Μπιάνκα είναι εξαντλημένη. Υπήρξε μια φοβερή σύζυγος και φοβερή συνεργάτιδα. Έχει περάσει τόσες πολλές τρελές στιγμές, αλλά αυτή μπορεί να είναι ανυπέρβλητη. ... Το να αγκαλιάσει τον Χίτλερ είναι μια σατανική κίνηση».

Πληροφορίες ακόμη αναφέρουν, ότι η Μπιάνκα Σενσόρι, έμεινε τόσο «τραυματισμένη» από το ναζιστικό του παραλήρημα στο X, πριν μερικές ημέρες, που τώρα αρνείται να συνεχίσει τα γυρίσματα της νέας τους ταινίας.

Η 30χρονη Αυστραλή πρωταγωνιστεί σε μια ταινία, που γυρίστηκε εν μέρει στην Ιαπωνία και συνδημιουργήθηκε από τον Γουέστ και τον δημιουργικό τους κύκλο, με έμφαση στο γυναικείο σώμα ως «κάτι που πρέπει να αναδειχθεί».

Παρά τις πρόσφατες αναφορές για χωρισμό, ο επί χρόνια εκπρόσωπος του ζευγαριού, Milo Yiannopolous, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί διαζυγίου, σε δήλωσή του στο The Hollywood Reporter και επέμεινε είναι καλά και «πρόκειται να απολαύσουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μαζί».

H διάψευση από τον εκπρόσωπο του ζευγαριού δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η σχέση τους συνεχίζεται - παρά τον θόρυβο γύρω από αυτήν.