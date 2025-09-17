Κατερίνα Καινούργιου για Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Έβλεπα έναν άγγελο που καθημερινά έδινε δύναμη και στους άλλους ανθρώπους»

Η Κατερίνα Καινούργιου, μίλησε στην εκπομπή της το πρωί της Τετάρτης, 17.09.2025 με πολύ συγκινητικά λόγια για την φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, μετά τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (23.08.2025) με την είδηση θανάτου της να «παγώνει» την συγγενείς και φίλους της μεταξύ των οποίων και η Κατερίνα Καινούριου που από την πρώτη στιγμή είχε μοιραστεί ένα συγκινητικό μήνυμα για την φίλη της, τον άγγελό της όπως έγραψε.

Με αφορμή τη συνέντευξη του Γιώργου Παράσχου και τη συγκλονιστική αποκάλυψη που έκανε ότι και η σύντροφός του έχει καρκίνο, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε πρώτη φορά για τον θάνατο της καλύτερης φίλης της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που πέθανε σε ηλικία 41 ετών.

«Έχασα την καλύτερη μου φίλη σε πολύ νεαρή ηλικία, 40 ετών. Το μεγαλύτερο σοκ που είχα περάσει το καλοκαίρι. Όταν νόσησε η Αλεξάνδρα και το λέω γιατί το έχει πει και η ίδια δημόσια, μέσα από αυτή τη διαδικασία – πάντα ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – έβλεπα έναν άγγελο, που καθημερινά έδινε δύναμη και στους άλλους ανθρώπους.

Η Αλεξάνδρα μου έλεγε, το θυμάμαι και ανατριχιάζω, ότι θέλει να γίνει καλά και αυτό που τη νοιάζει είναι “να δώσω μια συνέντευξη μετά για να μπορέσω να βοηθήσω και άλλες γυναίκες και άλλους ανθρώπους να το ξεπεράσουν, να έχουν αυτή τη δύναμη για να μπορούν να βγουν νικητές», είπε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δεν θέλησε να συζητήσει παραπάνω το θέμα.

Η είδηση θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, σκόρπισε θλίψη τους αγαπημένους της και τον σύντροφό της, Ντέμη Νικολαΐδη, με τον οποίο διατηρούσε σχέση από το 2022 και της είχε σταθεί στη δύσκολη περίοδο που βίωνε.