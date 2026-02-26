Κατερίνα Καινούργιου: Η Μαρία Αντωνά της χάρισε φορμάκι για το μωρό που περιμένει από τη συλλογή της Αλεξάνδρας Νίκα

Λίγο μετά το Πάσχα αναμένεται να κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το πρώτο της μωράκι η Κατερίνα Καινούργιου και ήδη έχει ξεκινήσει να ετοιμάζει το δωμάτιο της κόρης που περιμένει, ενώ έχει αρχίζει να δέχεται και δώρα. Μάλιστα, η Μαρία Αντωνά της χάρισε ήδη ένα φορμάκι.

Η γνωστή παρουσιάστρια που πρόσφατα εξομολογήθηκε ότι δεν επιθυμεί να γεννήσει τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Πέμπτη (26.02.2026) μοιράστηκε μία φωτογραφία στο Instagram με το δώρο που έκανε η Μαρία Αντωνά για την κορούλα που θα αποκτήσει, το οποίο ήταν ένα χαριτωμένο φορμάκι από τη συλλογή παιδικών ρούχων της Αλεξάνδρας Νίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λιώνω… Μου έφτιαξες τη μέρα», έγραψε στη φωτογραφία που ανέβασε η γνωστή παρουσιάστρια του ALPHA, που βρίσκεται στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, προσθέτοντας μια καρδιά.

Σημειώνεται ότι παλαιότερα μέσω της εκπομπής της, η Κατερίνα Καινούργιου είχε πει ότι περιμένει να έρθει στον κόσμο το μωρό της γύρω στις 17 Απριλίου, ενώ έχει αποκαλύψει ακόμα και ότι θα της δώσει τα δύο ονόματα Πολυξένη και Αλεξάνδρα.