Κάθριν Σορτ: Βρέθηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα με ένα σημείωμα δίπλα της – Νέα στοιχεία για την αυτοκτονία της

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της Κάθριν Σορτ, της 42χρονης κόρης του Μάρτιν Σορτ, έρχονται στο φως. Η κόρη του ηθοποιού, Κάθριν, εντοπίστηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα, ενώ κοντά της βρέθηκε και ένα σημείωμα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμα ότι είχε προηγηθεί κλήση φίλης της στην αστυνομία επειδή δεν είχε δώσει σημεία ζωής για περισσότερες από 24 ώρες.

Η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου 2026 από τραύμα με πυροβόλο όπλο, με το γραφείο ιατροδικαστή του Λος Άντζελες να μιλάει για αυτοκτονία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, στο σημείο βρέθηκε σημείωμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για το περιεχόμενό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ίδιο δημοσίευμα, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, αναφέρει ότι η Κάθριν Σορτ εντοπίστηκε «πίσω από κλειδωμένη πόρτα», αφού φίλη της κάλεσε τις Αρχές δηλώνοντας ότι δεν είχε επικοινωνία μαζί της για «πάνω από 24 ώρες».

Σε ρεπορτάζ της εκπομπής «CBS Mornings» μεταδόθηκε ηχητικό από την κλήση στο 911, στο οποίο ακούγεται ένας άντρας να αναφέρει ότι οι διασώστες «δεν μπορούν να εισέλθουν στο υπνοδωμάτιο».

Η είδηση για τον θάνατο της κόρης του 75χρονου ηθοποιού επιβεβαιώθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου από εκπροσώπους του ίδιου, αναφέροντας: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Μετά την αυτοκτονία της κόρης του, ο Μάρτιν Σορτ ανέβαλε τις κωμικές παραστάσεις του.