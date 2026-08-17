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Κιάρα Φεράνι: Το φιλί στον σύντροφό της και οι φωτογραφίες από τα ταξίδια τους

Η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον Χοσέ Ερνάντες από την Κολομβία και άλλους προορισμούς – Ανάμεσά τους και μία από τις πρώτες κοινές τους φωτογραφίες
Κιάρα Φεράνι
Η Κιάρα Φεράνι σε τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της (Πηγή φωτογραφίας: Instagram)
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Τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της, Χοσέ Ερνάντες, μοιράστηκε η Κιάρα Φεράνι, με την Ιταλίδα influencer να δημοσιεύει στο Instagram σειρά φωτογραφιών από κοινά τους ταξίδια και προσωπικές στιγμές. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα περιλαμβάνεται και ένα φιλί στο στόμα, καθώς και φωτογραφίες από διαφορετικούς προορισμούς.

Η Κιάρα Φεράνι, η οποία μετά τον χωρισμό της από τον Fedez το 2025 έχει προχωρήσει στην προσωπική της ζωή, αφιέρωσε την ανάρτηση στον σύντροφό της, με την influencer να παρουσιάζει στιγμές από τη σχέση τους χωρίς να κρύβει τη μεταξύ τους οικειότητα.

Η φωτογραφία από την Κολομβία

Στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ σε επόμενο στιγμιότυπο βρίσκονται σε παραλία στην Κολομβία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, η συγκεκριμένη εικόνα είναι μία από τις πρώτες φωτογραφίες που τράβηξαν μαζί ως ζευγάρι, τον περασμένο Ιανουάριο.

Στην ανάρτηση περιλαμβάνονται ακόμη φωτογραφίες από εκδρομές τους σε χιονισμένα τοπία, αλλά και από καλοκαιρινούς προορισμούς, αποτυπώνοντας διαφορετικές στιγμές από τα ταξίδια τους.

Η δημοσίευση έγινε χθες, Κυριακή (16.08.2026), στον προσωπικό λογαριασμό της Κιάρα Φεράνι στο Instagram και ήταν αφιερωμένη στον Χοσέ Ερνάντες, με τον οποίο η ίδια εμφανίζεται πλέον ανοιχτά ως ζευγάρι.

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