Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνο Αργυρό: «Ανυπομονώ να υποδεχθώ τη μικρούλα τους»

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να γίνουν για δεύτερη φορά γονείς, με τις ευχές που δέχονται από φίλους, συγγενείς και απλό κόσμο να συνεχίζονται. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε την Τετάρτη (11-02-2026), ευχήθηκε όλα να κυλήσουν ομαλά και με το καλό να γεννηθεί η κόρη των φίλων της.

Το ζευγάρι έχει αποφασίσει, όπως φαίνεται, να κάνει νονά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία τους συναντά ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Αμερικανίδα πρεσβευτής στην Ελλάδα, δήλωσε ενθουσιασμένη από την εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της γυναίκας του και όπως φαίνεται ανυπομονεί να κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά του, την κόρη του.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Ο Θεός να τους ευλογεί. Ένα υπέροχο ζευγάρι, καταπληκτικοί άνθρωποι και γονείς. Είναι δύο από τους καλύτερους μου φίλους στον κόσμο. Προσεύχομαι κάθε μέρα για να έρθει η μικρούλα τους με το καλό στον κόσμο, ανυπομονώ να την υποδεχθώ» ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για το αν θα είναι η νονά, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απάντησε με χαμόγελο «θα δούμε».

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε προ ημερών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο με οικογενειακές στιγμές με τον γνωστό τραγουδιστή και τον γιο τους, Βασίλη. Στο τέλος του βίντεο το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Τις επόμενες μέρες, έστειλαν δημόσια ευχές ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του τραγουδιστή, αλλά και ο Γιώργος Νίκας, ο δικός της πατέρας. Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο. Το δεύτερο παιδί τους, αναμένεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.