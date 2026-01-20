Κωνσταντίνος Αργυρός: Αν δεν σκεφτείς και ακραία για το μέλλον, δεν θα φτάσεις πουθενά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast της Γιώτας Τσιμπρικίδου στον «Rythmo 9.49» στο ραδιόφωνο και μίλησε για την πατρότητα, την καριέρα και τις σκέψεις που κάνει. Πολλά από αυτά που περνούν από το μυαλό του, είναι ακραία, όπως ανέφερε. Αυτό όμως, ίσως είναι και το «κλειδί» της επιτυχίας του, όπως είπε μεταξύ άλλων.

«Καλύτερα να μην μοιραστώ αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον γιατί, ξέρεις, πολλές φορές είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι. Αλλά αν δεν σκεφτείς και ακραία, δεν θα φτάσεις και πουθενά» ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Το παιδί με άλλαξε από την άποψη ότι απέκτησε ουσιαστικό νόημα η ζωή μου, έτσι; Δηλαδή δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στον κόσμο, το να μπορείς να πιάνεις αγκαλιά το δικό σου παιδί… Δηλαδή τώρα καταλαβαίνω ότι μπαίνω μπροστά να φάω σφαίρα για το παιδί μου» εξομολογήθηκε για τον γιο του.

Πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είδε την εμβληματική συναυλία του στο Royal Albert Ηall να γίνεται ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάστηκε στο θέατρο Παλλάς με σύσσωμη την οικογένειά του να δίνει το παρών. Ο ίδιος, μιλώντας για την επιτυχία που βιώνει δήλωσε ευγνώμων στον κόσμο που τον στηρίζει.

«Στην καθημερινότητά μας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που δείχνει ο κόσμος στον Κωνσταντίνο, γιατί είναι κάτι που εκείνος το ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν καλά, ξέρουν πόσο απλός είναι», είχε εξομολογηθεί από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα τον Νοέμβριο του 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, ενώ τον περασμένο Ιούλιο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Ανάβυσσο. Επιθυμία του ζευγαριού ήταν να μοιραστούν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή με ελάχιστα πρόσωπα από το περιβάλλον τους.

Προ ημερών, η Αλεξάνδρα Νίκα έφτιαξε ειδική μπλούζα των Μπρούκλιν Νετς στον μικρό Βασίλη, με αφορμή τη συναυλία του συζύγου της, όπου στην πλάτη έγραφε το όνομα του «Αργυρός».